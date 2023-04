Ciudad Ho Chi Minh (VNA) El Departamento de Transporte de Ciudad Ho Chi Minh propuso al Comité Popular local que apruebe un proyecto piloto de uso de vehículos eléctricos de cuatro ruedas para el servicio turístico en esta megalópolis.Según el plan experimental, la empresa Saigon Public Transport Co., Ltd. dispondrá de 200 vehículos eléctricos de cuatro ruedas de cinco a 14 asientos, con una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora para el transporte de turistas en 24 horas por día, a excepción de cuando hay lluvia, tormenta, mal tiempo.El modelo comercial propuesto por la empresa será el negocio de transporte de pasajeros bajo contrato electrónico, en el cual, los pasajeros reservan un automóvil a través de una aplicación de teléfono inteligente o a través de un miembro del personal.En particular, el precio del alquiler de los coches por turno será de unos 42 centavos a 2,1 dólares y por día completo (4,2 dólares).El proyecto piloto, que una vez aprobado, se dividirá en tres fases, será implementado a partir del 30 de abril próximo./.