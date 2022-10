El panorama de la reunión. (Fuente:VNA)

Kuala Lumpur (VNA) La Embajada de Vietnam en Malasia está dispuesta a crear condiciones favorables a las empresas connacionales, especialmente las de la ciudad sureña de Can Tho, para que tengan oportunidades de invertir y consumir sus productos.



Así lo afirmó Thai Phuc Thanh, consejero de la Embajada y jefe del Comité de Gestión Laboral de Vietnam en Malasia, al recibir a una delegación de Can Tho, encabezada por el presidente del Comité Popular municipal, Tran Viet Truong.



Phuc Thanh informó sobre la situación socioeconómica básica de Malasia, al mismo tiempo dijo que la asociación estratégica entre ambas naciones está generando muchas oportunidades de inversión para las empresas.



Por su parte, Tran Viet Truong subrayó que su visita a Kuala Lumpur pretende conectar y desarrollar el comercio de servicios con Malasia, una de las fortalezas anfitrionas, sobre todo el grupo Pavilion, símbolo exitoso y conocido.



Además, busca aprender las experiencias de transformación digital en grandes empresas malasias, con vistas a aplicarlas en la urbe de Can Tho en los próximos tiempos, señaló.



La localidad vietnamita también ha implementado numerosas políticas preferenciales y de apoyo en aras de atraer a inversiones en el campo de agricultura, sobre todo nuevas tecnologías para la producción de variedades de ganados y plantas y las destinadas al procesamiento de rubros agroacuáticos, entre otros, indicó.



Se espera que desplieguen pronto la construcción de un Centro de alianza, producción, procesamiento y consumo de productos agrícolas en el Delta del Río Mekong de Vietnam, el cual será un gran avance para ayudar a las localidades en la zona a promover sus fortalezas en el campo, comunicó.



Mientras Tran Le Dung, primera secretaria a cargo de las actividades comerciales de la Embajada, consideró que con el potencial para importar el 70 por ciento de los productos agrícolas, Malasia abre una oportunidad para que Can Tho estudie estrategias de inversión con las fortalezas existentes de la ciudad.

Además, con la proximidad geográfica, los productos de frutas y verduras frescas de Can Tho, tendrán una ventaja más competitiva en el mercado de Malasia, apuntó./.