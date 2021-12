Hoi An, Quang Nam, Vietnam (VNA)- La antigua ciudad de Hoi An se encuentra entre los destinos de la provincia central de Quang Nam incluidos en los recorridos bajo un programa piloto para dar la bienvenida a los visitantes internacionales mientras se adapta de manera segura a la pandemia del COVID-19 El gobierno, la comunidad empresarial y la gente de Hoi An han trabajado arduamente para restaurar y promover las actividades culturales y artísticas en pos de recibir a los turistas una vez más.Con motivo del " Bai Choi ", un estilo de canto folclórico en el centro de Vietnam, reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, se llevó a cabo un programa de intercambio sobre este arte en Hoi An que atrajo a un gran número de visitantes.