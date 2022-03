Sistema de arrecifes de coral en Quy Nhon (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA)- Las medidas para convertir la ciudad de Quy Nhon en la provincia costera central de Binh Dinh en un destino turístico líder en Asia se discutieron en un taller organizado por Vietnam Real Estate E-Magazine (Reatimes) y el Instituto de Investigación de Bienes Raíces de Vietnam (VIRES).Según los expertos, Quy Nhon está emergiendo como un destino atractivo no solo para el turismo, sino también para los inversionistas inmobiliarios turísticos.Con ventajas sobresalientes en términos de ubicación geográfica, condiciones naturales, entorno socioeconómico y atractivas opciones de inversión, Quy Nhon tiene la oportunidad de convertirse en el principal centro de ocio de Asia a través de la planificación, la participación de empresas pioneras y el apoyo activo de las autoridades locales.La última investigación de VIRES reveló que el mercado inmobiliario de Quy Nhon en general y el área de la península de Hai Giang en particular atraen grandes flujos de capitales de inversión en el contexto que el sector turístico muestra signos de recuperación.Pham Nguyen Toan, vicepresidente de la Asociación de Bienes Raíces de Vietnam, editor en jefe de Reatimes, dijo que el potencial de la ciudad aún no se ha aprovechado por completo.Hasta ahora, Quy Nhon recibe principalmente a turistas vietnamitas que se quedan varios días, debido a la falta de destinos de clase alta y lugares para que los turistas internacionales se entretengan y gasten dinero.Dijo que para convertirlo en un destino internacional, es necesario crear productos turísticos a gran escala que cumplan los estándares internacionales.Tran Dinh Thien, exdirector del Instituto Económico de Vietnam, señaló que la ciudad ha experimentado fuertes cambios en los últimos cinco años cuando el gobierno local tomó medidas drásticas para atraer inversores.Según el experto, convertir a Quy Nhon en un destino turístico de clase mundial y el principal destino de Asia es bastante factible, especialmente cuando se planea que se convierta en un centro líder de inteligencia artificial./.