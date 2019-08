Linternas de Hoi An en Alemania (Fuente: VNA)

Berlín, 25 ago (VNA)- El segundo Festival de Linternas de Hoi An, que se concluirá hoy en la ciudad alemana Wernigerode, en el distrito del Harz, en Sajonia-Anhalt, promueve las potencialidades turísticas del casco antiguo de Vietnam y contribuye a intensificar las relaciones bilaterales.Al hablar en la inauguración del programa, que tuvo lugar el 23 pasado, el ministro de Economía, Ciencia y Digitalización de Sajonia-Anhalt, Armin Willingmann, destacó el avance de los lazos entre Hoi An, ciudad de la provincia centrovietnamita de Quang Nam, y Wernigerode en varios sectores como comercio, cultura, educación y conservación del entorno.A su vez, Nguyen Van Son, vicepresidente del Comité Popular de Hoi An, subrayó que a partir de la primera edición del festival hace cinco años, ambas urbes han cooperado para implementar diferentes proyectos de protección ambiental.Según el comité organizador, el público tiene, además, la oportunidad de disfrutar distintos performances artísticos y marciales y degustar diferentes platos típicos de Hoi An.Con anterioridad, Van Son y el alcalde de Wernigerode, Peter Gaffet, sellaron un memorando de cooperación entre ambas localidad en el próximo quinquenio, con enfoque en la adaptación al cambio climático y la formación de los recursos humanos para los servicios hoteleros.Hoi An y Wernigerode establecieron en 2013 lazos de hermandad, sobre la base de la asociación de urbes sostenibles.- VNA