Coca-Cola inicia la construcción de una nueva planta en la provincia de Long An. (Foto: VNA)

Long An, Vietnam, (VNA)- La empresa Coca-Cola Vietnam inició hoy la construcción de su nueva planta en el parque industrial de Phu An Thanh, en el distrito de Ben Luc, de la provincia sureña de Long An.

Se trata de la cuarta fábrica de Coca-Cola en Vietnam, la cual está diseñada como una planta inteligente con tecnologías avanzadas para elevar la productividad y optimizar los materiales en la producción.

La obra se levanta en una superficie de 19 hectáreas y cuenta con una inversión total de 136 millones de dólares. La primera fase del proyecto se realizará de 2022 a 2027 y la segunda se llevará a cabo a partir de ese año a 2039 con una capacidad prevista de mil millones de litros de productos por año.

La nueva línea de producción cumplirá con los estándares internacionales y vietnamitas sobre la seguridad e higiene alimentaria, con tecnología de automatización avanzada para minimizar el impacto en el medio ambiente, crear más oportunidades laborales y capacitar a una fuerza laboral calificada para la provincia de Long An.

En el acto de inicio de la construcción, el presidente del Comité Popular de Long An, Nguyen Van An, dijo que esta es la mayor fábrica de Coca-Cola en Vietnam y el proyecto impulsará el desarrollo de las industrias de apoyo y zonas de materias primas, como contribución a atraer a empresas, crear empleos y generar impactos socioeconómicos positivos./.