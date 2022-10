Hanoi (VNA) - Vietnam ha sido nombrado entre los 10 principales países del mundo con la mejor comida , según los lectores de la revista canadiense The Travel.El país indochino ocupó el quinto lugar en la lista por su cocina distintiva con favores increíbles que son particularmente populares entre amigos internacionales."El marisco es un alimento popular en Vietnam, ya que el país contiene tantos pueblos de pescadores, pero Vietnam no se trata solo de marisco", escribió la revista y destacó: “De hecho, la gran variedad de comida en el país dejará perplejos a los visitantes”.Recomienda a los turistas que prueben Pho , la icónica sopa de fideos y plato nacional del país, con carne de res o pollo.Pho se hace y se sirve en todo el país, aunque se originó en Hanoi y se llevó al sur, donde se agregaron otros toques distintivos.La revista también sugiere a los visitantes que degusten de bocadillos como rollitos de primavera y banh my, un tipo de baguette vietnamita.“También hay diferentes tipos de platos de arroz para probar y, mientras que algunos consisten en pollo, otros emplean carne de res o cerdo”, agregó.Tailandia y Filipinas son las otras dos naciones del sudeste asiático en la lista de la mejor comida elegida por los lectores de The Travel.La cocina estadounidense encabeza la lista, en la que también se menciona a Alemania, Italia, Grecia, México, España y la India.La cocina vietnamita ha sido elogiada por muchos chefs internacionales y prestigiosas revistas gastronómicas en los últimos años.El canal de televisión francés TF1 transmitió un informe sobre el éxito de la cocina mundial en Francia durante los últimos diez años, en el que la vietnamita fue honrada como una de las tres más queridas por los franceses. El reportaje se proyectó durante el horario estelar del canal el 7 de febrero.Según TF1, hay alrededor de tres mil productos de 24 países diferentes que se venden en los sistemas de distribución minorista en toda Francia. Entre ellos, los tradicionales rollitos de primavera fritos vietnamitas (nem) ocuparon el tercer lugar en la lista de las cocinas extranjeras más queridas por los consumidores franceses. El plato estadounidense de mantequilla de maní, palomitas de maíz y macarrones quedó en segundo lugar, mientras que el sushi japonés fue el más popular.Vietnam también fue honrado como el principal destino culinario de Asia en los prestigiosos World Travel Awards (WTA) 2020. Ese fue el segundo año consecutivo en que esta nación ocupa el primer lugar en Asia en la categoría./.