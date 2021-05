El com tam es un plato favorito y popular, tanto para los vietnamitas como para los extranjeros que visitan Ciudad Ho Chi Minh (Fuente:VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- El com tam (arroz en granos partidos) es un plato favorito y popular, tanto para los vietnamitas como para los extranjeros que visitan Ciudad Ho Chi Minh.

Los saigoneses aprovechan los granos de arroz partidos que sobran del proceso tradicional de secado y molienda para preparar el plato.

Tradicionalmente, el com tam se cocina en una olla de cerámica o hierro sobre fuego de leña. Sin embargo, la gente ahora usa métodos más modernos para cocerlo. Los granos partidos se sumergen en agua durante varias horas y luego se colocan en un autoclave a prueba de agua para que se cocinen.



Un plato de com tam consiste en arroz, suon nuong (chuletas de cerdo marinadas a la parrilla), cha trung (mezcla al vapor de cerdo y natillas de huevo), cebolla rebanada crujiente, menta y cebolletas. Se sirve con verduras en escabeche o rodajas de pepino y tomate, y una salsa mezclada con ají picante y ajo picado.



Suon nuong y cha trung deciden el sabor del com tam. Las chuletas de cerdo se marinan en miel, sal, salsa de pescado, aceite de ostras, pimienta, ajo en rodajas, aceite de sésamo y cebolla frita aplastada, y luego se asan a la parrilla hasta que adquieren un color amarillento. El cha trung es la mezcla al vapor de carne de cerdo, setas, cebolla frita y huevos.



En el pasado, el com tam era una comida común de los agricultores, trabajadores y estudiantes pobres. Sin embargo, ahora es un plato característico de Ciudad Ho Chi Minh con el nombre de “Com tam Sai Gon” (plato de arroz partido al estilo de Saigón)./.