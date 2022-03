Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Moscú (VNA) - El intercambio comercial de Moscú, capital de Rusia, con Vietnam alcanzó los tres mil 900 millones de dólares en 2021, un 36 por ciento más que el año anterior, según estadísticas difundidas por el portal de la ciudad el 2 de marzo.



El vicealcalde de política económica de Moscú, Vladimir Efimov, dijo que las exportaciones no energéticas y de recursos no naturales de su ciudad a Vietnam aumentaron siete veces desde 2020, lo que representa el 97 por ciento de los envíos totales a la nación del Sudeste Asiático.



Las exportaciones no relacionadas con el combustible aumentaron a 533,3 millones de dólares en 2021 desde 76,79 millones de dólares en 2020, y los equipos mecánicos, eléctricos y de comunicación abarcan una proporción considerable.



Vietnam es uno de los socios importantes de Rusia en Asia-Pacífico, señaló el funcionario.



Alexander Prokhorov, director del Departamento de Inversión y Política Industrial de Moscú, señaló que el 93,3 por ciento de las exportaciones de Moscú a Vietnam son productos manufacturados, con un importe de 497,76 millones de dólares el año pasado.



El valor de las exportaciones de dispositivos mecánicos también se disparó 21 veces a 94,53 millones de dólares, de equipos eléctricos y de comunicación a 29,050 millones de dólares con un alza de 7,8 veces, y de productos ópticos y médicos a más del doble superando los nueve millones de dólares.

Las exportaciones agrícolas de la capital rusa a Vietnam han ido en aumento, un incremento de 9,1 por ciento interanual a 35,5 millones de dólares en 2021, agregó Prokhorov.



El portal citó a expertos del Centro Mosprom del Departamento de Inversión y Política Industrial de la ciudad que pronosticaron que en los próximos cinco años, Vietnam se convertirá en uno de los mercados más dinámicos de Asia-Pacífico.

También dijeron que la firma del tratado de libre comercio (TLC) entre Vietnam y la Unión Económica Euroasiática, de la cual Rusia es miembro, ha creado condiciones favorables para el comercio bilateral.



Durante una reciente entrevista concedida a los medios, el embajador vietnamita en Rusia, Dang Minh Khoi, dijo que los países han registrado grandes avances en los vínculos económicos, comerciales y de inversión.



Cinco años después de la firma del TLC entre Vietnam y la Unión Económica Euroasiática, el comercio entre los dos países se duplicó a aproximadamente cinco mil millones de dólares en 2020, con Vietnam registrando un superávit de casi mil millones de dólares.

Ese valor se situó en cuatro mil 700 millones de dólares en los primeros nueve meses de 2021, un crecimiento de más del 16 por ciento en comparación con igual lapso del año previo, según el diplomático./.