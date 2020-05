Los acusados en el juicio de primera instancia (Fuente: VNA)

Trece de los 15 acusados que fueron exfuncionarios de educación, maestros y policías en la provincia, están siendo juzgados por abuso de poder mientras realizaban sus deberes oficiales para inflar las calificaciones de los estudiantes en los exámenes.Entre los acusados están Nguyen Quang Vinh, exjefe de la División de Pruebas y Control de Calidad del Departamento provincial de Educación y Formación; Diep Thi Hong Lien, exvicepresidenta de la División de Pruebas y Garantía de Calidad; y Khuong Ngoc Chat, extitular de la División de Seguridad Política Interna del Departamento de Seguridad Pública de Hoa Binh Do Manh Tuan, exvicepresidente de la Escuela Secundaria y Preuniversitaria del Distrito de Lac Thuy, también está acusado de recibir sobornos, además de abuso de poder.Ho Chuc, exmaestro de la escuela preuniversitaria Thanh Ha en el distrito de Lac Thuy, enfrenta acusaciones de dar sobornos.Según la acusación de la Fiscalía Popular de la provincia, los individuos mencionados abusaron de su poder e hicieron uso de sus relaciones para coludir e intervenir para elevar las calificaciones de los candidatos en el examen nacional de preuniversitario en el año académico 2017-2018.Su intervención elevó las calificaciones de 65 candidatos que se presentaron al examen nacional en 2018 y otro que se presentó al examen nacional en 2017.De los beneficiarios del fraude, 45 se vieron obligados a abandonar la escuela después de que sus exámenes fueron recalificados objetivamente, otros diez pudieron continuar sus cursos universitarios ya que sus puntajes eran elegibles para la admisión universitaria.Otros seis candidatos no asistieron a cursos universitarios a pesar de que sus puntajes cumplieron con los requisitos de las universidades, uno no logró la admisión universitaria y otro no solicitó ninguna universidad o colegio.De acuerdo con lo programado, el juicio se extenderá hasta el 18 de mayo./.