El equipo de futbol de Vietnam (Fuente:VNA)

Hanoi, 28 abr (VNA) La Compañía de Soluciones de Televisión para la nueva generación (Next Media) logró oficialmente el acuerdo de derechos de transmisión del Campeonato del Sudeste Asiático de Futbol 2020 (Copa AFF Suzuki) en Laos, Cambodia, Myanmar y Vietnam El director general de Next Media, Nguyen Trung Kien, informó que el convenio incluye la transmisión en abierto y de pago en todas las plataformas como tierra, cable, satélite, Internet, teléfono móvil, radio y presentación pública.Next Media también tiene derecho de redistribuir a los socios en los países mencionados, agregó.Al convertirse en la primera compañía vietnamita que posee todos los derechos de transmisión de la Copa AFF Suzuki, Next Media aspira a ampliar el acceso público a ese torneo, el más prestigioso en la región, especialmente a todos los fanáticos en esas cuatro naciones sudestiasiticas.Según lo previsto, la Copa AFF Suzuki se desarrollará entre octubre y diciembre de 2020 y Vietnam defenderá su título del campeón.­­/.