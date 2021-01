Isla vietnamita de Con Dao (Fuente:VNA)

Hanoi, 11 ene (VNA)- El periódico estadounidense New York Times incluyó a la isla vietnamita de Con Dao entre los 52 principales destinos del 2021 y la describió como una de las estrellas emergentes en el mapa turístico de la nación indochina.Los lectores encuestados por el diario escogieron entre dos mil propuestas a los 52 sitios que les despiertan mayor emoción, inspiración y comodidad en un año “oscuro”.La lista, publicada el 7 de enero, recordará a todos que todavía en el mundo hay preciosos paisajes capaces de hacer olvidar las turbulencias de un 2020 marcado por la pandemia de Covid-19, según el periódico electrónico Nhan Dan.Perteneciente a la sureña provincia de Ba Ria-Vung Tau, Con Dao fue calificado como "un paraíso tropical con un pasado terrible" por The New York Times Uno de sus lectores compartió una historia en que no solo resalta la belleza de Con Dao, sino también narra el pasado inolvidable de su padre en esta isla.Su testimonio describe las terribles horribles condiciones de la prisión de Con Dao, como las “jaulas de tigre”, cuando su padre, periodista, estuvo encarcelado aquí de 1961 a 1963. También contó sus experiencias durante una visita de tres días a la isla.“El último día, mientras nadaba en las aguas turquesas, rompí a llorar. Es importante preservar estos lugares donde podemos recordar a las personas que hemos perdido. Me gustaría llevar a mis hijos algún día allí para que sepan más sobre su abuelo”, escribió.Con Dao ha sido mencionado por periódicos internacionales como un destino silvestre y pacífico de Vietnam. En 2017, el canal televisivo estadounidense CNN la elogió como una de las 12 islas paradisíacas en Asia, mientras la revista American Time la colocó en la lista de 13 lugares del mundo que sorprenden a los visitantes./.