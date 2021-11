Hai Phong, Vietnam (VNA)- La ciudad portuaria vietnamita de Hai Phong organizó una campaña de divulgación para combatir la pesca ilegal , no declarada y no reglamentada (IUU) para los pescadores en la isla de Bach Long Vi.En este momento, se registran alrededor de 300 barcos pesqueros que entran en la localidad para evitar el invierno, principalmente provenientes de las provincias centrales como Thanh Hoa, Nghe An, Quang Binh, Quang Ngai y Phu Yen.La Guardia Costera y de Fronteras locales difundieron las informaciones relativas a 168 buques con 950 personas, distribuyeron 200 folletos sobre la IUU , entregaron 120 banderas nacionales, 25 chalecos salvavidas y 20 obsequios para los pescadores.Esas actividades han ayudado a los pescadores a comprender con firmeza el alcance de las aguas vietnamitas, en pos de prevenir los casos de violación de las extranjeras, a la par de unir esfuerzos a todos los niveles y sectores para impulsar el levantamiento de la " tarjeta amarilla " por parte de la Comisión Europea a los productos marítimos nacionales y contribuir a salvaguardar la soberanía de la Patria./.