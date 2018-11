Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- El concierto benéfico Toyota de música clásica (Toyota Classics 2018) se efectuará el 17 próximo en Ciudad Ho Chi Minh, con la participación de la Orchestra of the Age of Enlightenment (OAE) del Reino Unido.



Los espectadores podrán disfrutar de obras musicales interpretadas con instrumentos de época del Medioevo, el Renacimiento y el Barroco.



La OAE se presentará bajo la conducción del acordeonista Steven Devine. La conocida soprano Charlotte Beament y el violinista Daniel Edgar participarán también en la actividad artística, cuyo objetivo es recaudar fondos para ayudar a jóvenes talentosos vietnamitas a desarrollar su carrera.



La OAE, que se encuentra en el Centro Southbank, Londres, ha recorrido numerosos países de varios continentes, incluyendo América del Sur y los Estados Unidos en 2002, y realizó una gira por el sudeste asiático por primera vez en el otoño de 2003.



Desde 1990, Toyota Classics Charity promueve la música clásica para ayudar a las asociaciones a través de giras artísticas por toda Asia. Los recursos financieros recaudados en los conciertos de Toyota totalizan casi 9,5 millones de dólares, que han sido donados a actividades caritativas en contribución al desarrollo cultural de 14 países y territorios en Asia-Pacífico.



Este año, el concierto de Toyota se celebra en Brunei, Tailandia, Laos, Camboya, Filipinas, Malasia y Vietnam.-VNA