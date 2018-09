Nghe An, Vietnam (VNA)- La empresa automovilística Toyota Vietnam efectuó en esta provincia la ronda final del Concurso nacional de habilidades Toyota-2018 bajo el tema “Buscar la calidad, crear la confianza. No quality. No Life”.



En la gala celebrada la víspera por primera vez en la localidad centrovietnamita de Nghe An, compitieron 42 concursantes, quienes son empleados y técnicos destacados de Toyota, en cinco categorías: venta, consultor de servicio, reparación general, accesorios y atención a clientes.



Los participantes fueron seleccionados entre más de seis mil 800 trabajadores de las sucursales de esa empresa automovilística en todo el país y ganaron las rondas eliminatorias.



De acuerdo con Toru Kinoshita, gerente general de Toyota Vietnam, el certamen ha confirmado durante los últimos 20 años los esfuerzos de la empresa en el mejoramiento del personal.



Destacó que en el contexto de la mecanización en Vietnam y debido a la severa competencia en el mercado nacional, cada empleado de Toyota debe esforzarse por elevar su conocimiento y capacidad profesional, en aras de brindar los mejores servicios a los clientes.



En la cita, el Comité organizador entregó los premios en las cinco categorías a los 15 concursantes más destacados.



Los cinco ganadores del primer lugar de cada modalidad de la competencia serán invitados al XXIX Congreso internacional de los campeones en el sector de la atención a clientes, que tendrá lugar en Japón a fines de 2019.- VNA



VNA-SOC