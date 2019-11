Condenan a nueve años de prisión a acusados de divulgar informaciones antiestatales (Fuente: baomoi.com)

Dong Nai, Vietnam (VNA)- El Tribunal Popular de esta provincia survietnamita condenó hoy a hasta nueve años de prisión a involucrados del caso de “realizar, almacenar, distribuir y/o difundir informaciones, documentos y publicaciones antiestatales”.Durante el de primera instancia de ese caso penal, los acusados Huynh Minh Tam, de 41 años de edad y oriundo de Dong Nai , y Huynh Thi To Nga, de 36 años y proveniente de Ciudad Ho Chi Minh, recibieron penas de nueve y cinco años de cárcel, respectivamente.Según el acta de acusación de la Fiscalía Popular, los hermanos Minh Tam y To Nga contactaron con algunos otros sujetos dentro y fuera del país para publicar en la red social Facebook informaciones tergiversadas e incitadoras en contra del Gobierno.Desde mayo de 2016 a enero de 2019, Minh Tam utilizó dos cuentas de Facebook, “Huynh Tri Tam” y “Huynh Tam” para compartir, escribir y divulgar diferentes artículos con contenidos adulterados, a fin de calumniar el régimen e incitar a otras personas a participar en el grupo cerrado denominado “Partido Republicano”, que intriga realizar un golpe de estado.En tanto, a finales de 2017, To Nga usó las cuentas de Facebook “Selena Zen” y “Dieu Hang”, en las cuales publica constantemente artículos con el propósito de denigrar al régimen y a dirigentes del Partido Comunista de Vietnam y el Estado, y tergiversar la historia.Por otro lado, To Nga participó en diferentes manifestaciones ilegales y emitieron alrededor de 50 artículos para incitar a los pobladores a realizar acciones contra el Estado./.