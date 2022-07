Long An, Vietnam (VNA)- El Tribunal Popular del distrito de Duc Hoa, provincia vietnamita de Long An , condenó a cinco años de prisión a Le Tung Van (90 años de edad) por “abusar de la libertad y la democracia violando los intereses del Estado , organizaciones e individuos”.Además de Tung Van, otros acusados del mismo delito en el caso acontecido en Tinh That Bong Lai (Casa Pura) o Thien am Ben bo vu tru (lugar de meditación al borde del universo), en la comuna de Khanh Tay, también recibieron sentencias de hasta cuatro años de cárcel.A Le Thanh Nhat Nguyen (31 años de edad), Le Thanh Trung Duong (27 años) y Le Thanh Hoan Nguyen (32 años) se les condenan a cuatro años de prisión; a Le Thanh Nhi Nguyen (24 años), tres años y medio, y a Cao Thi Cuc (62 años), tres años y seis meses.Con anterioridad, en la sesión vespertina del juicio de primera instancia efectuado el mismo día, la Fiscalía propuso condenar a tres a cinco años y seis meses de prisión a los mencionados imputados, subrayando que los mismos acometieron delitos graves que afectan el orden social.Particularmente en el caso de Tung Van, abogó por emitir veredicto de cuatro año y medio hasta cinco año y medio.Según el acta de acusación, de 2019 al 2021, los mencionados acusados publicaron cinco videoclips y un artículo en las redes sociales, inclusos mediante dos cuentas de youtube denominadas “cinco monjes novicios- lugar de meditación al borde del universo” y “Nhat Nguyen- Hoan Nguyen Official”, con contenidos tergiversadas para incitar a insultar el prestigio de la policía de Duc Hoa, el budismo, el honor y la dignidad del ciudadano Tran Ngoc Thao (nombre en budismo Thich Nhat Tu)./.