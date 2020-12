Tran Duc Thach fue condenado a 12 años de prisión y tres años de libertad condicional a partir de la expiración del periodo de encarcelamiento (Foto: VNA)

Nghe An, Vietnam (VNA)- El Tribunal Popular de la provincia vietnamita Nghe An condenó hoy aquí a Tran Duc Thach a 12 años de prisión por cargos relativos a actividades contra el gobierno popular, según el Código Penal de 2015 (modificado en 2017).



Según el fallo emitido durante el juicio de primera instancia, Duc Thach, nacido en 1952 y oriundo del distrito de Dien Chau, en Nghe An, tendrá también tres años de libertad condicional a partir de la expiración del periodo de encarcelamiento.



Desde mayo de 2019 hasta marzo pasado, el sujeto redactó y publicó en su página de Facebook numerosos artículos con contenidos tergiversados de sucesos económicos, políticos y sociales, además de difamar al Partido Comunista y el Estado vietnamitas.



Con anterioridad, el imputado fue sentenciado a tres años de prisión por el Tribunal Supremo Popular por "realizar propaganda contra la República Socialista de Vietnam".



En concreto, de marzo de 2013 a julio de 2017, Duc Thach, junto con Nguyen Van Dai, Pham Van Troi, Nguyen Trung Ton y Nguyen Bac Truyen, fundaron la organización reaccionaria “Hoi anh em dan chu” (Asociación de Hermanos Democráticos), y establecieron una oficina de representación y sitio web para operar y asociarse con entidades ilegales nacionales y extranjeras, con el propósito de esperar el momento oportuno para derrocar al gobierno popular.



En diciembre de 2015, la Agencia de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública procesó al acusado y sus cómplices por cargos relacionados con actividades contra el Estado./.

VNA