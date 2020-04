Can Tho, Vietnam (VNA)- Un usuario de Facebook en la ciudad survietnamita de Can Tho, en el Delta del Mekong, recibió una sentencia de 18 meses de prisión acusado de “aprovechar los derechos a la libertad y la democracia para infringir los intereses estatales, los derechos e intereses legítimos de organizaciones e individuos”, de conformidad con el artículo 331 del Código Penal de 2015.

Condenan en Vietnam a acusado de propaganda antiestatal (Fuente: baomoi.com)

Según el veredicto del Tribunal Popular del distrito de Ninh Kieu , ciudad de Can Tho , el 15 de septiembre de 2019, la policía de esa localidad descubrió que una cuenta de Facebook llamada "Chuong May Man", utilizada por Chung Hoang Chuong, publicó diversos artículos que difaman al Partido Comunista y el Estado, así como a dirigentes y funcionarios nacionales.Además, divulgó contenidos tergiversadores sobre los lineamientos del Partido Comunista y las políticas y leyes del Estado.El 10 de enero de 2020, la policía local registró la casa de Chuong y confiscó equipos electrónicos y teléfonos móviles.Al revisar su cuenta de Facebook, encontraron 16 artículos escritos en 101 páginas de tamaño A4 que contenían informaciones tergiversadas, que dañan seriamente los derechos e intereses del Estado, así como los derechos e intereses legítimos de organizaciones e individuos.Sobre el caso de disturbios en la comuna de Dong Tam, en el distrito periférico de My Duc de Hanoi, Chung Hoang Chuong también escribió y compartió artículos que distorsionaban y dañaban el prestigio y el honor de los oficiales en servicio./.