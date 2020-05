Conmemorarán aniversario 130 del natalicio del presidente Ho Chi Minh (Fuente: VNA)

Hanoi organizará una serie de exposiciones fotográficas para contar historias sobre la vida y la carrera del Padre de la Independencia de Vietnam, así como a la gente local que se destaca en la campaña de estudiar y seguir su ideología, moral y estilo.Se emitirá un documental llamado "Bac Ho voi Thu Do Ha Noi" (Tío Ho con la capital de Hanoi) para rendir homenaje al difunto líder.Asimismo, se organizará una serie de espectáculos de arte en lugares públicos de Hanoi, como en el Parque y Estatua Ly Thai To, y el estadio de My Dinh, mientras que el cine móvil al aire libre proyectará películas en áreas remotas y zonas industriales.La ciudad también lanzará concursos de escritura sobre el presidente Ho Chi Minh y acelerará la promoción de obras de arte, literatura y periodismo sobre esta gran figura de la humanidad.En la provincia centrovietnamita de Nghe An se llevará a cabo una gran ceremonia el 17 de mayo para conmemorar su cumpleaños, luego de una ofrenda de flores e incienso en su pueblo natal de Kim Lien.Del 15 al 30 de mayo, se organizará una exposición sobre carteles de gran tamaño en la Plaza Ho Chi Minh en la ciudad de Vinh, capital de la provincia./.