Un bol de Pho.

Washington (VNA) Pho, un plato típico de Vietnam, fue seleccionado por el canal televisivo estadounidense CNN entre las comidas más famosas en el mundo, especialmente en el país norteamericano.



De toda la gastronomía que los vietnamitas trajeron a Estados Unidos, Pho, o sopa de tallarines de arroz, con finas lonchas de ternera o de pollo y un tipo especial de caldo, es seguramente el plato culinario favorito para los locales.



Ubicado en una calle céntrica de la capital estadounidense Washington, el restaurante Pho 14 Vietnamese gana fama por esta especialidad, y recibe siempre una gran cantidad de clientes.

Carlson, residente en Washington, Estados Unidos, dijo que el sabor del Pho es maravilloso, y añadió que come en este

restaurante todas las semanas.



Con respecto a su secreto para atraer a los clientes, Thuy Nga, dueña del restaurante Pho 14, simplemente reveló que cocina a los clientes como lo hace para su familia, añadiendo siempre amor en cada bol de Pho.



Al residir en Estados Unidos, Thuy Nga, estimulada por la nostalgia por el Pho tradicional, trabaja para mantener los sabores originales del plato típico de su patria.



La delicadeza y meticulosa labor de la cocinera atrajo a los clientes a volver a este sitio.



El residente local Steven, expresó que cada mes, su familia llega a este restaurante varias veces, porque el plato es muy delicioso y especial.



Al no tener tallarines frescos como en Vietnam, Thuy Nga tiene que utilizar los fideos secos. Sin embargo, lo más peculiar de la sopa es el caldo que se cocina a base de huesos hervidos por muchas horas. El plato se suele servir con las hierbas aromáticas y picantes.



Hoy día, Pho 14 no es simplemente un restaurante, sino también un puente de conexión entre los connacionales residentes en esta tierra extranjera, así como un destino para que los locales conozcan más sobre la cultura culinaria del país sudesteasiático./.







VNA