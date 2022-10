Turistas extranjeros en Hanoi (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA)- Hanoi ha recibido 13,87 millones de visitantes en los primeros nueve meses de este año, un aumento de más de cuatro veces con respecto al mismo período del año pasado. De estos, 766 mil son visitantes internacionales.A pesar de la importante recuperación, es posible que el sector turístico municipal no cumpla su objetivo de recibir entre uno y 1,2 millones de visitantes en 2022, según los expertos, quienes agregaron que Hanoi debería organizar pronto eventos turísticos a gran escala para acercarse al objetivo previamente establecido.Según el Departamento de Turismo de Hanoi, organizará nuevos programas turísticos, y eventos culturales y de entretenimiento para atraer a más turistas a la capital hasta fin de año.El departamento ya ha desarrollado un plan para eventos culturales y turísticos a gran escala en el cuarto trimestre de 2022, incluida la Semana de Cultura y Turismo de Golf de Hanoi, el Festival Ao Dai Hanoi y el Concurso de canciones y embajadores de turismo de Hanoi.Hanoi se enfoca en desarrollar servicios interprovinciales para atraer visitantes internacionales, incluido un recorrido religioso desde la Pagoda del Perfume en Hanói hasta la Pagoda Tam Chuc en la provincia de Ha Nam y luego al Complejo de Turismo Religioso Bai Dinh en la provincia de Ninh Binh. La ciudad también abre recorridos desde Hanói a las provincias montañosas de Lai Chau, Ha Giang, Hoa Binh y Son La.Según Nguyen Ngoc My, presidente del Grupo VABIS, Hanoi tardó solo siete meses en lograr los ingresos totales esperados de alrededor de 30 billones de dong o 1250 millones de dólares.“Para abrirse camino y acelerar en el futuro, Hanoi necesita desarrollar servicios turísticos únicos y atractivos, centrándose en las fortalezas de la ciudad, como el turismo cultural, el turismo experiencial, el turismo deportivo, el turismo MICE o el turismo de golf”, dijo.El grupo VABIS posee 15 empresas con sede en Vietnam, Laos y Australia, que operan en el comercio, la inversión en el extranjero, el turismo y el entretenimiento.Según My, a bastantes viajeros locales e internacionales les apasionan las carreras de caballos, por lo que Vietnam podría unirse a la Federación Internacional de Deportes Ecuestres (FEI) y a la Federación Ecuestre Asiática (AEF), compitiendo en los Juegos SEA y los Juegos Asiáticos (Asiad). Si se le permite, gastará su dinero para enviar atletas al extranjero e importar caballos para entrenar en preparación para torneos regionales e incluso los Juegos Olímpicos.Actualmente, My posee un hipódromo, un centro de entrenamiento de caballos, un criadero de caballos de pura sangre, un área de aislamiento veterinario, un software de gestión de registro de caballos de pura sangre, un campo de polo, una pista de obstáculos y espectáculos hípicos y un campo de carreras de competición internacional. estándaresLos deportes ecuestres se han incluido en el sistema de competición oficial de los Juegos Olímpicos desde 1912, de Asiad desde 1982 y de los Juegos SEA desde 1983. Actualmente, AEF tiene 35 estados miembros, incluidos ocho de los 11 países del sudeste asiático, excepto Vietnam, Laos y Timor-Leste.Según el vicepresidente de la Asociación de Turismo de Golf de Vietnam, Pham Thanh Tri, la Semana de Cultura y Turismo de Golf de Hanoi 2022, que se celebrará en octubre, promete ser una nueva oferta turística potencial para Hanoi."Este evento dará la bienvenida no solo a los golfistas locales e internacionales de Singapur, Malasia y Corea, sino también a sus familias, amigos y fanáticos", dijo."El evento atraerá a turistas de alto nivel, por lo que ayudará a difundir los servicios de entretenimiento y turismo de lujo de Hanoi entre los viajeros extranjeros", agregó.Según Hieu, el turismo de golf es un tipo de turismo deportivo de alto nivel en el que los visitantes extranjeros pueden combinar la práctica del golf con la exploración de paisajes y la relajación. Puede ayudar a atraer turistas de lujo de Corea, Japón, EE. UU. y Europa a Hanoi, aumentando así los ingresos por turismo de la capital.Según el World Travel Award, los turistas de golf pueden gastar seis veces más que los visitantes ordinarios.“El turismo de Hanoi necesita hacer más esfuerzos para convertir la ciudad en un destino opulento para el exigente segmento de turistas”, dijo el presidente de los Premios Mundiales de Turismo (World Travel Awards), Graham Cooke, en una reunión con el director del Departamento de Turismo municipal, Dang Huong Giang, en la Semana de Cultura y Turismo de Golf de Hanoi 2022 el mes pasado en la ciudad capital.Hanoi alberga siete campos de golf de primera clase, que han recibido numerosos elogios de los golfistas.La Semana de Cultura y Turismo de Golf de Hanoi 2022, organizada conjuntamente por la Asociación de Turismo de Golf de Vietnam, el Departamento de Turismo de Hanoi y el Departamento de Cultura y Deportes de Hanoi, tiene como objetivo atraer a los golfistas expatriados que viven en Vietnam como golfistas internacionales y nacionales. VNA/PCV