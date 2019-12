Hanoi (VNA)- Los productos artesanales de Vietnam se han vuelto cada vez más conocidos entre los consumidores nacionales y extranjeros a través del comercio electrónico , el cual es considerado por expertos como un canal de publicidad altamente efectivo para ampliar el mercado.De acuerdo con el periódico electrónico Nhan Dan, Tran Duong Quy, residente de la aldea de Bat Trang, distrito de Gia Lam, de esta capital, fue el primero en publicitar los productos de cerámicas locales en Internet en 2015, mediante la página de Bat Trang en línea, cuando el concepto de comercio electrónico todavía era nuevo en los negocios de oficio tradicional.Comentó que se tardó dos años para construir la marca de la aldea y para que otros artesanos entendieran sobre la efectividad de la red informática.Hoy en día, el comercio electrónico está más desarrollado en esta aldea, debido a que todos los hogares de Bat Trang tienen su negocio en Internet, el cual permite a los mayoristas de otras provincias acceder a las nuevas líneas de productos de esta localidad.Duong Quy informó que al inicio, muchos talleres mostraron reservas para publicar en la red imágenes de sus productos y empleaban entre seis y ocho trabajadores para actualizar su sitio web. No obstante, la buena venta través de este medio sorprendió a todos, y empezaron a incrementar el personal dedicado a los negocios en línea hasta 60 personas después de un año, resaltó.La promoción de productos a través del comercio electrónico aumentó en un 30 por ciento el consumo anual de la cerámica Hoan Trang de la aldea de Bat Trang El artesano Phung Van Hoan reiteró su apoyo a la popularización del comercio electrónico en las aldeas de oficio, el cual no solo permite a los productores presentar rápidamente sus mercancías a los consumidores, sino que también facilita al cliente conocer en detalle la calidad y el precio de cada pieza.Asimismo, opinó que una aldea de oficio tradicional, con su alta productividad de hoy, estará en desventaja si no aprovecha los canales digitales para acceder a los clientes.De la misma manera, el lanzamiento de la plataforma de comercio electrónico en la aldea artesanal de Dong Ky (distrito de Tu Son, provincia de Bac Ninh) se considera un gran avance pues ayuda a sus productos a expandirse en el mercado mundial.También se proporcionó un canal de compra seguro, de buena reputación y calidad donde los consumidores vietnamitas y extranjeros pueden adquirir productos registrados y protegidos de la marca de “madera de Dong Ky”, teniendo más protagonismo en los mercados domésticos e internacionales.Tanto la cerámica de Bat Trang como la madera de Dong Ky y muchos otros productos artesanales de Vietnam son más conocidos gracias al comercio electrónico.Según Vu Ba Phu, director del Departamento de Promoción Comercial (Ministerio de Industria y Comercio), la incorporación a la plataforma de comercio electrónico B2B (de negocio a negocio) ha ayudado a las empresas a ponerse en contacto directo con los clientes, abriendo el acceso al mercado mundial y reduciendo los costos de promoción comercial tradicional.De acuerdo con muchas compañías e instalaciones de producción, los canales de venta en línea también permiten vender directamente a clientes extranjeros sin tener que recurrir a intermediarios en sus países.El desarrollo de la tecnología de la información está ayudando a expandir el mercado de productos artesanales. Mientras que en el pasado la mayoría de las aldeas de oficios tradicionales tenían que depender de ferias comerciales y programas para presentar sus productos a los clientes y socios, en la actualidad se pueden encontrar con más facilidad y a menor costo a través de Internet.Además, el comercio electrónico no solo expande el mercado sino que también aumenta la competitividad y se crea una motivación para la innovación constante, en pos de afirmar los valores de los productos. A la vez, este modelo de negocio en línea, contribuye a construir y desarrollar la marca de los productos tradicionales en el mercado.Cuando la promoción, la venta y el pago a través de la red electrónica se vuelven cada vez más inevitables, los expertos opinan que es necesario aplicar la tecnología para publicitar de forma efectiva los productos de oficios tradicionales, para no quedarse atrás. Señalan, además, que el punto clave del comercio en línea es que el vendedor debe ganarse la confianza de sus clientes con la garantía de la calidad de sus mercancías.Para ayudar a los consumidores, el Departamento de Promoción Comercial y el programa Amazon Global Selling, acordaron implementar un plan de colaboración hasta 2021, que incluye proyectos relacionados con el comercio electrónico, tales como la capacitación para las empresas vietnamitas y la exportación global a través de este modelo, así como el desarrollo de la marca en línea con Amazon.Entre estos proyectos, el último seleccionó a 100 empresas de la nación indochina con productos potenciales para capacitar, apoyar en las consultas directas y conectar a la red de servicios de soporte diseñados específicamente, antes de publicarlos en el sistema de Amazon en Estados Unidos durante el pasado mes de junio.