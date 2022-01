Dak Nong (VNA)- Durante millones de años, las intensas erupciones volcánicas y la formación de la corteza terrestre han creado el Geoparque Global de Dak Nong, que posee un sistema de cuevas, campos de lavanda, cascadas salvajes y majestuosas... con una belleza mágica, como las impresionantes escenas de la película Parque Jurásico, dirigida por Steven Spielberg.Krong No, reino de cuevas volcánicasKrong No es un distrito ubicado en el noreste del país, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Gia Nghia, capital de la provincia de Dak Nong. Esta se considera la zona central del Geoparque Global de Dak Nong, un “reino” volcánico con 50 cuevas de ese origen únicas en el mundo.El desarrollo geológico de Dak Nong se remonta al período Jurásico, hace unos 200 millones de años, Esta tierra fue una vez parte del vasto suelo oceánico. Hacia el período Paleógeno, unos 60 millones de años atrás, el agua del mar retrocedió, el suelo se elevó y empezaron a aparecer volcanes, y desde entonces muchas erupciones de basalto se produjeron hasta hace unos 10 000 años.En particular, se considera que la erupción del volcán Chu B'luk en el área de la comuna de Buon Choa'h, distrito de Krong No, creó un sistema de cuevas volcánicas único en el mundo, en cuyos alrededores se han descubierto numerosas cavernas con estructuras singulares, tales como las C7, C9, C6.1, C6...Desde Dak Mam, centro del distrito de Krong No, nos dispusimos, bien apertrechados, a iniciar un largo viaje de exploración del reino de las cuevas volcánicas de Krong No.En la C9, la más cercana a la montaña Chu B’luk, nos sentimos abrumados al llegar al fondo, a unos 20 metros de profundidad. Gracias a un rayo de luz que brilla desde la boca de la cueva, aparece una vista impresionante, como las filmadas en la película Parque Jurásico, debido a los coloridos bloques de lava de basalto congelados, formas apiladas, junto con un bosque de líquenes, helechos e innumerables moluscos que se tornan verdes, haciendo mágico el paisaje, como si regresáramos a los inicios de la Tierra.Cuando nos adentramos en la cavidad, bajo la luz de la linterna, surgió una escena de acantilados de basalto de color marrón rojizo, resultado de los flujos de lava que se han enfriado durante millones de años. Debajo del piso de la cueva, descubrimos capas de ceniza volcánica desgastadas con el tiempo.Nguyen Van Thuan, exdirector del Departamento General de Geología y Minerales de Vietnam, comentó una vez que, en comparación con las cuevas volcánicas de algunos países, como la Manjanggul en la isla de Jeju, símbolo del turismo sudcoreano, el sistema de Krong No es mucho más grande y atractivo.Himno de piedra y aguaDurante millones de años, la tectónica geográfica creó zonas de falla junto con erupciones de lava de los volcanes, debido a lo cual la topografía de Dak Nong tuvo grandes cambios. Ello hizo que el flujo de los ríos Srepok y Dong Nai cambiaran, creando áreas de lecho del lago, cascadas majestuosas y naturales, como las de Luu Ly, Truot, Bay Tang, Gia Long y Dray Sap.En la ciudad de Gia Nghia, la catarata de Lieng Nung tiene más de 30 metros de altura, formada a partir del arroyo Dak Nia, que fluye a través de la aldea de N’Jrieng, resaltando la belleza salvaje de la zona. Desde los altos acantilados, la cascada es como el cabello largo de una mujer joven que se tiñe de blanco en medio del bosque. Justo al pie del salto de agua hay un arco en forma de rana de cientos de metros de ancho, compuesto por cientos de miles de pilares de basalto en capas, como un panal, cubiertos de helechos y musgo.En Krong No, también se encuentra el grupo de cascadas Gia Long-Dray Sap, que se considera el paisaje más famoso de las tierras altas centrales. Aquí las rocas, el agua y el bosque se mezclan como un maravilloso canto de la naturaleza. Alrededor de las dos cascadas, los flujos de lava de basalto que se han enfriado después de millones de años forman rabiones y acantilados con innumerables formas extrañas y hermosas.El Geoparque Global de Dak Nong es también un lugar que reúne diversos pueblos étnicos, como m'nong, ma, ede..., con una rica vida cultural, costumbres y prácticas variadas y originales. De estas comunidades han surgido patrimonios culturales únicos, incluido el espacio de gongs de las tierras altas centrales, una obra maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. Y esta es también la tierra natal del Dan da, conocido como litófono de piedra, hecho de basalto, que data de unos 2 500 años, uno de los instrumentos musicales más antiguos de la humanidad.Ton Thi Ngoc Hanh, vicepresidenta del Comité Popular Provincial de Dak Nong , expresó que la inscripción del Geoparque de Dak Nong en la Red Global de Geoparques de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) significa que los patrimonios de esa región no se limitarán a la localidad, a la nación, sino que se han convertido en un patrimonio común de la humanidad y de las generaciones venideras. Por ello, Dak Nong fomentará de diversas maneras la promoción del turismo, para inversiones y visitantes a la provincia./.