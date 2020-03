Foto de Ilustración (Fuente: AFP/VNA)

Esto se acordó en una reunión inusual del Consejo Popular municipal que se convocó la víspera para adoptar una resolución sobre algunas tareas y medidas para combatir el COVID-19 y estabilizar la situación socioeconómica de la ciudad.En primer lugar, Hai Phong gastará más de cinco millones 510 mil dólares en la compra de equipos, productos químicos y mascarillas sanitarias al servicio del combate de enfermedades.Cada persona en centros de cuarentena concentrados recibirá tres dólares y cada uno en áreas de cuarentena recibirá dos dólares por día.La ciudad también ha decidido eliminar el Festival Hoa Phuong Do (Flamboyán Rojo), las festividades de Pesca Cat Ba y de Turismo Do Son, junto con una reunión con motivo del aniversario 65 de su liberación.Según la directora del Departamento de Salud municipal, Pham Thu Xanh, hasta el 12 de marzo no se habían registrado casos de COVID-19 en la ciudad.Agregó que más de mil 400 personas están siendo monitoreadas en centros de cuarentena concentrados en la localidad./.