Long An, Vietnam (VNA) – Una delegación de las provincias camboya nas de Svay Rieng y Prey Veng, encabezada por sus gobernadores Peng Posa y Soun Somalin, respectivamente, visitó hoy y expresó sus deseos de buen Año Nuevo Lunar a las autoridades de la provincia survietnamita de Long An.En la recepción, el secretario del Comité Popular provincial, Nguyen Van Duoc, informó sobre los logros socioeconómicos de Long An en 2023, en particular, un crecimiento económico del 5,77 %, superior al promedio nacional del 5,2 %.La vida material y espiritual de los residentes locales continuó mejorando y el ingreso anual per cápita alcanzó los tres mil 900 dólares, dijo.Para mejorar la cooperación en todos los campos entre las tres provincias en 2024, el funcionario sugirió que las tres localidades continúen implementando bien el trabajo de demarcación fronteriza de acuerdo con el Protocolo de 2019, contribuyendo a la construcción y mantenimiento de una frontera de paz, amistad, cooperación y desarrollo.También, señaló la necesidad de invertir en redes de carreteras y vías navegables en las zonas fronterizas, incluidas las puertas fronterizas internacionales compartidas por las tres provincias, para facilitar el desarrollo del comercio, los servicios y el intercambio de bienes entre los dos países.Los líderes de las tres provincias se comprometieron a mejorar la eficacia de la cooperación integral, con el objetivo de crear nuevas fuerzas impulsoras para el desarrollo de cada localidad./.