Barcos pesqueros en el puerto de My Tan en la comuna de Thanh Hai, distrito de Ninh Hai, provincia central de Ninh Thuan. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) La delegación de inspección de la Comisión Europea (CE) reconoció y evaluó altamente los esfuerzos de Vietnam para combatir la pesca ilegal , no declarada y no reglamentada (INDNR), especialmente la determinación y dirección política del Gobierno y del Primer Ministro, afirmó el viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Phung Duc Tien.La delegación de la CE realizó la cuarta inspección sobre el tema en las provincias sureñas de Ba Ria - Vung Tau y Binh Dinh del 10 al 18 de octubre, precisó.También elogió la dirección correcta y las instrucciones del gobierno vietnamita, y coincidió con el país indochino en que el cambio hacia una industria pesquera responsable ha registrado mejoras, destacó.Señaló que, en términos del marco legal, la delegación acordó dos proyectos de decreto que modifican y complementan el Decreto del Gobierno Número 26/2019/ND-CP, que detalla las medidas para hacer cumplir la Ley de Pesca, y el Decreto Número 42/2019/ND-CP, que estipula multas administrativas en el sector pesquero.Sin embargo, el problema clave es que los resultados de la implementación en realidad siguen siendo modestos en el seguimiento de los buques pesqueros y las sanciones por violaciones y fraude, aseveró.Los inspectores pidieron a las autoridades que controlen los materiales importados por los buques portacontenedores y que impongan multas a los buques que abandonen las aguas de Vietnam según lo rastreado por los sistemas de seguimiento de buques (VMS).La delegación de la CE también recomendó a las localidades hacer cumplir seriamente las regulaciones legales de la Ley de Pesca, especialmente las normas sobre instalación de VMS y registro, li ce ncia y marcado de embarcaciones, resaltó.Dijo que la delegación tendrá que informar los resultados de la inspección a la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la CE antes de que se emita una conclusión sobre la eliminación de la advertencia de "tarjeta amarilla" para Vietnam.El funcionario exigió a los líderes de las provincias y ciudades costeras que impidan que los barcos violen las normas contra la pesca INDNR en aguas extranjeras.El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural pondrá rápidamente en funcionamiento el sistema electrónico de rastreo de origen, seguirá enviando delegaciones para examinar los esfuerzos de las localidades y propondrá castigos para los colectivos e individuos que no sigan las normas, añadió./.