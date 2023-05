El bosque de cajeput de Tra Su (Fuente: dulichvietnam.com.vn)

Hanoi (VNA) - Diez lugares más en el delta del Mekong han sido reconocidos como destinos turísticos típicos de la región en 2023.



Los 10 destinos, reconocidos por la Asociación de Turismo del Delta del Mekong, comprenden la zona de ecoturismo del bosque de cajeput de Tra Su (en la provincia de An Giang); el sitio histórico nacional de reliquias de Noc Nang (Bac Lieu); el sitio especial de reliquias nacionales y la zona conmemorativa del erudito Nguyen Dinh Chieu, el área turística agrícola de Hai Van: el santuario de aves Vam Ho, el Palacio Ben Tre TTC y el sitio culinario Ben Tre TTC (Ben Tre); el Templo de los Reyes Hung (Can Tho); el sitio de vestigios de Go Thap (Dong Thap); y el paisaje nacional y sitio de reliquias de Ba Om Pond; y la zona de ecoturismo Huynh Kha (Tra Vinh).

Hasta el momento, 53 atracciones turísticas del delta del Mekong han sido reconocidas como típicas de la región.

Tran Viet Phuong, presidente de la Asociación de Turismo del Delta del Mekong, dijo que los lugares fueron encuestados y seleccionados cada tres años para que los viajeros puedan elegir fácilmente destinos seguros, hospitalarios y de calidad para visitar, ayudando así a desarrollar la marca turística de la región./.