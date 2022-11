La ciudad de Vung Tau (Fuente: VNA)

Ba Ria-Vung Tau, Vietnam (VNA)- Con ventajas geográficas y un sistema de puertos marítimos de aguas profundas de casi 20 kilómetros, la provincia sureña vietnamita de Ba Ria-Vung Tau dispone de potencialidades para convertirse en un centro económico marino nacional.Así lo dijo Pham Viet Thanh, secretario del Comité del Partido Comunista de Vietnam en Ba Ria-Vung Tau, quien también enfatizó la prioridad de formar un área de libre comercio asociada al puerto marítimo en Cai Mep Ha y desarrollar la provincia como un centro de turismo de estándar internacional, según la Resolución número 24-NQ/TW del Buró Político.El puerto Ba Ria-Vung Tau es la puerta de entrada al Mar del Este de toda la región sureña. Mientras, Cai Mep-Thi Vai deviene el único puerto de Vietnam y uno de los 20 principales del mundo, pero aún no ha explotado todo su potencial y eficiencia.Con la formación del área de libre comercio Cai Mep Ha asociada al corredor industrial-urbano Este-Oeste (con un largo de 300 kilómetros) al sur del país, se crearán ventajas comparativas de Vietnam con otros países del Sudeste Asiático en general y el mundo en particular en el nuevo periodo de desarrollo.Sobre el turismo, Ba Ria-Vung Tau posee una costa de alrededor de 300 kilómetros, el Parque Nacional Con Dao reconocido como el primer Ramsar de Vietnam, vestigios históricos y culturales a nivel nacional y numerosos festivales culturales típicos de la región costera.Según Pham Viet Thanh, la provincia considera el desarrollo turístico como uno de los pilares económicos importantes. En la actualidad, las zonas costeras de Vung Tau-Long Hai-Phuoc Hai-Binh Chau de la provincia y el distrito de Con Dao se centran en el desarrollo de las actividades turísticas.La localidad desarrollará rutas turísticas a lo largo del área costera Vung Tau – Binh Thuan, con cadena de centros urbanos turísticos de Vung Tau, Long Hai, Phuoc Hai, Loc An, Ho Tram y Binh Chau, y las zonas turísticas nacionales de Long Hai – Phuoc Hai, Ho Tram – Binh Chau y Con Dao.Al mismo tiempo, se formarán centros urbanos ecológicos, con un sistema de infraestructura sincrónica y moderna, creando un ambiente seguro, fresco y digno de vivir; y se construirá un centro de entretenimiento y resort de nivel internacional.Además, Ba Ria-Vung Tau continuará invirtiendo en la modernización del sistema de infraestructura de transporte multimodal. En el periodo 2021-2025, se esforzará por terminar la construcción de la ruta marítima que conecta a Ciudad Ho Chi Minh, Dong Nai, el aeropuerto de Long Thanh y Binh Thuan, con un largo de 76 kilómetros, formando así un corredor económico y turístico completo. /.