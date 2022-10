El panorama de la reunión (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) El presidente del conglomerado vietnamita Vingroup, Pham Nhat Vuong, no se encuentra en la lista de prohibición de salida del país y las operaciones de ese grupo se mantienen estables, informó el teniente general To An Xo, jefe de Oficina y portavoz del Ministerio de Seguridad Pública.



Durante una rueda de prensa de la Oficina del Gobierno sobre la situación socioeconómica en octubre y primeros 10 meses de 2022 y temas que preocupan al público y a los medios de comunicación, An Xo enfatizó que en el futuro, las fuerzas competentes continuarán manejando los casos de publicación de informaciones falsas y noticias inexactas que afectan el desarrollo de la economía y operaciones de las empresas.



VinGroup es uno de los mayores contribuyentes del Estado con un monto de impuestos pagados de aproximadamente cinco mil millones de dólares en los últimos tiempos, señaló.

También enfatizó que las autoridades tienen la responsabilidad de proteger las actividades normales de las empresas que cumplen las leyes y limitar la difusión de información inexta que provoca daños a las operaciones empresariales genuinas y a la economía nacional.



En los primeros 10 meses de 2022, el Ministerio de Seguridad Pública procesó 63 casos con 68 imputados relativos a la difusión de información falsa en sitios webs, así como aplicó sanción administrativa a 455 sujetos./.