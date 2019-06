Hanoi (VNA)- El director ejecutivo del Grupo de Textiles y Confecciones de Vietnam (Vinatex), Cao Huu Hieu, destacó la importancia de la industria textil para el desarrollo económico nacional.

Foto de ilustración (Fuente: VNA)

En una entrevista concedida al periódico VietnamPlus de la Agencia Vietnamita de Noticias, el funcionario señaló que en los últimos años, el sector textil y de las confecciones ha registrado un crecimiento impresionante, lo que convirtió a este país indochino en uno de los mayores exportadores del mundo en esta rama.La entrada en vigor del Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífica (CPTPP) se prevé que genere numerosas oportunidades para la incorporación de las empresas nacionales del sector en las cadenas de valores globales, indicó.De acuerdo con el funcionario, a pesar de varias oportunidades comerciales que propiciaría ese acuerdo, el crecimiento del sector no alcanzaría el nivel aspirado, debido a la ausencia de Estados Unidos en el CPTPP.Sin embargo, agregó, la facilitación de la exportación a algunos mercados potenciales como Canadá, podría impulsar el desarrollo de esta rama económica, sobre todo en la diversificación de mercados y productos.Al referirse a la posible participación de China en el CPTPP, señaló que no sólo Vietnam, sino también los otros miembros del acuerdo enfrentarán una intensa competencia comercial, debido a que el país más poblado del mundo es el mayor contendiente en cuanto a la cantidad, el precio, y la cobertura de los productos.Explicó que las empresas nacionales afrontarán numerosas dificultades, teniendo en cuenta que sus rivales chinos obtendrán similares beneficios arancelarios brindados por el CPTPP.Según el ejecutivo, el Tratado de Libre Comercio (TLC) con la Unión Europea (UE) también contribuirá a impulsar esta industria nacional, gracias a la reducción tributaria.Actualmente, el bloque comunitario es el segundo mayor mercado de los productos textiles vietnamitas, adelantado sólo por Estados Unidos. El ritmo de crecimiento anual de las ventas a ese mercado también es relativamente alto, del siete al diez por ciento.Al evaluar la importancia de la mano de obra en el contexto de la modernización tecnológica, Huu Hieu recomendó que las entidades nacionales presten mayor atención no sólo a las tecnologías avanzadas, sino también al desarrollo de los recursos humanos para la aplicación de las mismas.En esta rama industrial, además de los gerentes, los técnicos también desempeñan un papel importante para optimizar el rendimiento y la eficiencia de las líneas de producción modernas, señaló.Reconociendo la importancia de las labores de capacitación laboral, Vinatex estableció la Universidad de Confecciones Textiles, con el fin de preparar los recursos humanos para este sector económico, reveló Huu Hieu.Agregó que Vinatex también solicita a las compañías realizar frecuentemente los cursos y clases profesionales para brindar a sus trabajadores las informaciones actualizadas sobre las tecnologías avanzadas.-VNA