Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Así lo anunció hoy el miembro del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam y ministro de Seguridad Pública, general To Lam , en una conferencia nacional en línea entre el Gobierno y las localidades sobre las medidas integrales destinadas a responder a los impactos negativos del COVID-19.Señaló que la pandemia genera afectaciones a la realización de las tareas sociopolíticas, seguridad nacional y relaciones al exterior.Precisó que Vietnam desempeña en 2020 el cargo de miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidad y asume la Presidencia de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), sin embargo, la agenda de una serie de actividades en ese marco fue modificada debido a la complicaciones derivadas de la situación epidémica.Al mismo tiempo, las fuerzas hostiles no se cansan de divulgar informaciones falsas y tergiversadas, con el fin de generar inquietud en la opinión pública y caos social, amplió.Mencionó, además, las dificultades en la gestión migratoria y la supervisión de la residencia temporal de extranjeros en el país.Aprovechando la situación del COVID-19, delincuentes cibernéticos crearon cuentas y páginas web falsas para robar datos personales y propiedades de clientes, al tiempo que amenazan la seguridad de las transacciones digitales y actividades bancarias, agregó.Según To Lam, la crisis mundial de la salud también afecta a la economía y emergen otros tipos de delitos como la especulación de mercancías y materiales sanitarios para la venta a precios adulterados, la producción de bienes falsificados y el contrabando.Por tal motivo, subrayó la importancia de mantener la seguridad y el bienestar social.Informó que en cumplimiento de las direcciones del primer ministro, la cartera de Seguridad Pública preparó proactivamente guiones para diferentes escenarios, intensificar la prevención y lucha contra crímenes, especialmente las infracciones relacionadas con la pandemia.Solicitó a las fuerzas policiacas coordinarse con las fiscalías y los tribunales del mismo nivel para tratar rigurosamente los casos violatorios pronto, en pos de prevenir hechos similares./.