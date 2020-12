Detienen a vietnamita por delitos contra el Estado (Fuente:VNA)

Can Tho, Vietnam, 18 dic (VNA)- La policía de la ciudad sureña de Can Tho inició el procedimiento legal contra Truong Chau Huu Danh , por abusar de los derechos a la libertad y democracia para violar los intereses del Estado , derechos y beneficios legítimos de organizaciones e individuos en virtud del artículo 331 del Código Penal 2015.La policía también ordenó la detención provisional de Huu Danh, de 38 años de edad y oriundo de la ciudad de Tan An, en la provincia sureña de Long An, para investigar el caso.Al registrar su residencia, la agencia de investigación incautó numerosos documentos relacionados con el caso, cuya investigación sigue en curso según las regulaciones de la ley./.