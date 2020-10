Dirigentes de la Voz de Vietnam se reúnen con representantes de organismos de ONU en el país (Fuente:VNA)

Hanoi, 28 oct (VNA)- Dirigentes de la Voz de Vietnam VOV ) se reunieron en esta capital con representantes de 15 organismos de las Naciones Unidas (ONU), en ocasión del 75 aniversario de la fundación de esta mayor organización mundial y de la VOV.El encuentro marca un hito importante en la promoción del papel de los medios de comunicación para acompañar y asistir a la ONU en el mantenimiento de la paz, la estabilidad y el desarrollo en Vietnam, la región y el resto del mundo. En esta senda, la emisora nacional sigue jugando un papel clave.El evento también supone un gran avance hacia una nueva fase de cooperación y desarrollo entre las dos partes, especialmente tras el lanzamiento de proyectos por parte de la ONU como la iniciativa "Naciones Unidas 75: Juntos forjamos nuestro futuro” y “La década de acción 2020-2030”.En su intervención en el acto, el director general de la VOV, Nguyen The Ky, afirmó que como agencia de comunicación nacional, la Voz de Vietnam siempre está dispuesta a participar en actividades de divulgación y promoción de las relaciones nacionales con la ONU, sus agencias, y otros países y regiones del mundo.Apreció los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y el programa ONE UN, que se llevan a cabo con éxito en Vietnam.Por su parte, Kamal Malhotra, el coordinador de Naciones Unidas en Vietnam, sostuvo que el principio básico de los objetivos de desarrollo sostenible es no dejar a nadie atrás.“Mientras celebramos el 75 aniversario de las Naciones Unidas, también aprovechamos esta oportunidad para aprender más de las personas radicadas en Vietnam y, de esta forma, comprender mejor sus necesidades y la aspiración del pueblo vietnamita en aras de brindarles una mejor asistencia”, dijo.Expresó su esperanza de que la cooperación entre la Voz de Vietnam y las Naciones Unidas se fortalezca y avance para que juntos transmitamos un mensaje común que alcance a multitud de personas, construyendo juntos un futuro mejor y más sostenible para el país indochino./.