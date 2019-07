Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Voluntarios donaron más de 85 mil unidades de sangre durante la séptima edición del programa “Itinerario Rojo”, anunció hoy el comité organizador en una conferencia que revisó su resultado.En la cita efectuada en Hanoi, el doctor Ngo Manh Quan del Instituto Nacional de Hematología y Transfusión de Sangre informó que la campaña atrajo a muchos donantes, especialmente a los de Kien Giang, Lam Dong, Dak Lak, Dak Nong, Bac Ninh, Lang Son y Hai Duong.En particular, también llegó a las regiones pobres y de minorías étnicas, agregó.El presidente de la Sociedad de la Cruz Roja de la provincia norvietnamita de Quang Ninh, Vu Hong Hai, sugirió elegir la isla de Co To en esa localidad para la edición en 2020 de la campaña voluntaria.En los últimos siete años, 50 de las 63 ciudades y provincias de Vietnam se han unido al evento.Según el director del Instituto Nacional de Hematología y Transfusiones de Sangre, Bach Quoc Khanh, la edición del año pasado recibió casi un millón 400 mil unidades de plasma, de las cuales el 98,3 por ciento provino de donantes voluntarios, para satisfacer así el 75 por ciento de la cantidad necesaria para el tratamiento de los pacientes. – VNA