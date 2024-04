Hanoi (VNA) - La edición 2024 del mayor festival culinario francés en Vietnam, “Balade en France”, se inauguró anoche en Hanoi, bajo el auspicio de la Embajada de Francia en el país indochino y el Comité Popular municipal.El festival, que se celebrará hasta el 7 de abril, cuenta con casi 80 pabellones, un 50% más que la edición del año pasado.Las actividades de degustación y demostración a cargo de los chefs también permiten a todos descubrir productos clave de la cocina francesa: productos lácteos, chocolates, panadería, quesos, embutidos, frutas y vinos.El embajador francés, Olivier Brochet, afirmó que el evento honra la comida francesa y crea una oportunidad para enfatizar la cooperación cultural entre Francia y Vietnam En el marco del festival, un espacio de 300 metros cuadrados se convertirá en una villa deportiva para popularizar los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París. Además, se organizará un evento de danza callejera, titulado “Balade En France - All in One 2024”, con la participación de estudiantes de las escuelas francófonas de Hanoi.Celebrado por primera vez en 2018, el festival atrajo el año pasado 300 mil visitas en tres días de duración./.