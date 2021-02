Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, Nguyen Phu Trong , presidió hoy una reunión con los ex miembros del Buró Político, el Secretariado y el Comité Central del Partido de XII mandato que no fueron reelegidos durante el XIII Congreso Nacional de esa fuerza.El máximo dirigente dijo que el Buró Político y el Secretariado valoran las grandes contribuciones de los cuadros de alto nivel del Partido y del Estado al desarrollo del la organización política, el pueblo y la nación.Destacó que durante el duodécimo mandato del Comité Central del Partido, especialmente en 2020, Vietnam obtuvo logros notables en diversos campos, como contribución al éxito del XIII Congreso partidista.Tras recordar que en el XIII Congreso Nacional del Partido, 73 miembros del Comité Central del duodécimo mandato no fueron reelegidos para el próximo mandato, Phu Trong, expresó su esperanza de seguir recibiendo su apoyo, asistencia y sugerencias.