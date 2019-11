La velada musical Vui ca - Sing for Joy 2015 (Fotografía: Dep.com.vn)

Hanoi (VNA)- La organización de investigación, práctica y educación artística Milagro, celebrará el 30 de noviembre en el Gran Teatro de la Ópera de Hanói una velada musical, con el fin de recaudar fondos caritativos y crear un espacio musical fascinante.



Después de las ediciones anteriores sobre la ‘Armonía’ y la ‘Esperanza’, la de este año, bajo el nombre de 'Vui ca - Sing for Joy 2019’ (Cantar por la alegría), contará con la participación de más de 300 artistas de ocho coros provenientes de diversos países en el mundo, quienes retratarán la belleza de la ‘Conexión’, informó el periódico electrónico Nhan Dan.



La directora artística del programa, Trang Trinh, compartió que el lazo sentimental entre los seres humanos es ‘el dar y el recibir de un regalo de música, de expectativa y de amor’. Este es también el mensaje que los productores quieren enviar a la audiencia.



El evento promete ofrecer al público una fiesta musical colorida, con obras corales clásicas como ‘The Armed Man: A Mass for Peace’, además de canciones familiares como ‘Heal the world’ y ‘Onara' (de la banda sonora de la telenovela sudcoreana ‘Dae Jang Geum’) y ‘Chiec khan Pieu’ (bufanda tradicional Pieu, de la etnia vietnamita Thai).



Las ganancias del concierto se utilizarán para cubrir los gastos operativos del coro y la orquesta sinfónicos Milagro, un proyecto educacional iniciado por la pareja de artistas formada por el director surcoreano Park Sung Min y la pianista vietnamita Trang Trinh, para establecer enlaces con los niños desfavorecidos y la comunidad./.

VNA