El evento de experiencia Mercedes-Benz Driving Festival 2022 en Hanoi (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- El nuevo Mercedes-AMG Clase C será ensamblado en Vietnam, anunció el director general de Mercedes-Benz Vietnam, Bradley Kelly.



En un evento de experiencia Mercedes-Benz Driving Festival 2022 (BMDF 2022), que tiene lugar del 21 al 25 de septiembre en la pista de carreras F1 en My Dinh, Hanoi, Bradley Kelly dijo que en dos años 2021-2022, la empresa invirtió 33 millones de dólares en el desarrollo de seis tecnologías de última generación, algunas de las cuales se introdujeron por primera vez en el mercado vietnamita.



En especial, el 2023 marcará un hito importante en el proceso de fundación y desarrollo de Mercedes-AMG en el mercado vietnamita al poder cumplir con los rigurosos y complejos estándares técnicos para ensamblar la serie Mercedes-AMG C 43 con rendimiento de alta velocidad.



El nuevo Mercedes-AMG Clase C ofrece 408 CV de potencia. Mercedes-AMG One es capaz de desarrollar 1.063 CV. El resultado es un hiperdeportivo que acelera de 0 a 200 km/h en 7,0 segundos (Mercedes no especifica su aceleración de 0 a 100 km/h) y está limitado electrónicamente a una velocidad punta de 352 km/h./.

VNA