Nguyen Van Duoc, vicesecretario del Comité del Partido Comunista (Fuente:Internet)

Long An, Vietnam (VNA)- Nguyen Van Duoc, vicesecretario del Comité del Partido Comunista ( PCV ) de la provincia sureña de Long An, fue reelegido por unanimidad secretario de esta militancia para el mandato 2020-2025, luego de tres días de trabajo de la XI Asamblea partidista local.En la reunión, concluida la víspera, fueron electos los 52 miembros del Buró Ejecutivo del Comité partidista provincial.La primera sesión plenaria del Buró Ejecutivo eligió a 13 miembros de la Comisión de Control Disciplinario.En esta ocasión, el Buró Ejecutivo del CC del PCV de Long An también votó Nguyen Thanh Hai y Nguyen Van Ut como los vicesecretarios de la entidad.El informe político de la cita evaluó que la localidad logró y superó 18 de los 20 principales objetivos establecidos en la Resolución del previo Congreso partidista provincial (2015-2020).La tasa de crecimiento económico promedio se estima en 9,11 por ciento al año. La estructura económica ha cambiado de manera positiva en la dirección de la industrialización y la modernización. El Producto Interno Bruto Regional (PIBR) per cápita en 2020 alcanzaría tres mil 339 dólares.Actualmente, 93 de las 161 comunas de la provincia cumplen los estándares de la nueva ruralidad.Asimismo, el trabajo de construcción y rectificación del Partido se desplegó de manera oportuna y efectiva./.