Hanoi (VNA)- El embajador de Singapur en Vietnam, Jaya Ratnam, valoró las perspectivas de cooperación con Vietnam en 2024, especialmente en las áreas de innovación, conexión energética y desarrollo sostenible.En una entrevista concedida a reporteros de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) con motivo del Año Nuevo y Año del Dragón 2024, el embajador de Singapur en Vietnam, Jaya Ratnam, dijo que la promoción de la cooperación en el campo de la innovación ayudará a los dos países a mantener un fuerte impulso para las relaciones de la Asociación de Economía Verde y Digital en 2024 y años siguientes.Actualmente, Singapur y Vietnam se encuentran entre los tres principales ecosistemas de startups en la región del sudeste asiático, por lo que con el objetivo común de promover el crecimiento económico a través de la tecnología y la innovación, las dos naciones tendrán la oportunidad de explotar la ecología de innovación de cada uno, evaluó el embajador singapurense.Al referirse a los nexos cooperativos en término de conectividad energética, según el diplomático, las dos partes apuntan a un objetivo de cero emisiones netas para 2050, por lo que expandir la escala de producción de energía renovable y desarrollar la red eléctrica en la región no solo apoyarán los esfuerzos de cada país para reducir las emisiones de carbono, sino también mejorarán la conectividad de la infraestructura a favor de avanzar en las metas de energía sostenible de la región.También, el embajador Jaya Ratnam evaluó altamente el potencial de una colaboración binacional para mejorar la sostenibilidad del crecimiento y subrayó que los dos países necesitan acelerar las acciones para responder al cambio climático en cumplimiento con los objetivos establecidos en el Acuerdo de París.En octubre de 2022, Singapur y Vietnam firmaron un Memorando de Entendimiento sobre cooperación en materia de créditos de carbono, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo de París, recordó e informó que las dos partes han concluido básicamente las negociaciones sobre la implementación de las disposiciones de tal memorándum de 2023.El embajador singapurense espera que ambas partes realicen pronto el memorando, creando un marco para promover la cooperación bilateral en proyectos de créditos de carbono, que colocarán a Singapur y Vietnam en una buena posición para aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado de carbono.Jaya Ratnam afirmó que 2023 fue un año importante para Singapur y Vietnam, en el cual los dos países celebraron el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y 10 años de la instalación de la asociación estratégica binacional.La cooperación bilateral se ha expandido rápidamente en más áreas, desde defensa y seguridad, desarrollo económico e infraestructura, educación y formación de recursos humanos, hasta nuevos campos de crecimiento como la economía verde y digital y la adaptación al cambio climático, según la misma fuente.Los dos países también han tomado medidas específicas para fortalecer la coordinación y cooperación bilateral, dijo.Ambas partes acordaron promover los nexos cooperativos en los campos emergentes de la energía, el desarrollo sostenible y la innovación en 2024 en el marco del Marco de Conectividad Vietnam-Singapur, único mecanismo de coordinación bilateral a nivel ministerial entre los dos países desde 2006, informó el diplomático.Además, en el nuevo año 2024, los dos países organizarán la primera reunión anual de los dos Primeros Ministros para fortalecer la supervisión y la dirección de alto nivel sobre las actividades de cooperación bilateral, agregó.El embajador de Singapur enfatizó que la relación bilateral se encuentra en la mejor etapa de desarrollo y ambos países están buscando activamente formas de mejorar las relaciones a una asociación estratégica integral.En 2023, Singapur se convirtió en el mayor inversor foráneo en Vietnam con un capital superior a seis mil 800 millones de dólares, lo cual representa casi el 19% del fondo de inversión extranjero total del país indochino. En total, a finales del año pasado, Singapur había invertido 74 mil 510 millones de dólares en Vietnam, convirtiéndose en el segundo mayor inversor en esta nación hasta la fecha.Desde el establecimiento de las relaciones de asociación estratégica en 2013, el intercambio comercial entre Vietnam y Singapur registró un promedio crecimiento anual del 7,2% para alcanzar un valor de 31 mil 300 millones de SGD (unos 23 mil 300 millones de dólares) en 2022.De acuerdo con el embajador singapurense, no sólo las cifras de comercio e inversión son impresionantes, sino que el intercambio entre los dos pueblos constituye un pilar relevante en los vínculos binacionales.Cada vez más ciudadanos singapurenses y vietnamitas viajan entre los dos países por trabajo, estudio, negocios o turismo, señaló y destacó que, el año pasado, Singapur fue el quinto país emisor de turistas para Vietnam.Actualmente, hay 25 mil vietnamitas que viven, estudian y trabajan en Singapur, un aumento de 10 veces después de dos décadas, reveló.El embajador Jaya Ratnam comentó que las perspectivas para la cooperación bilateral son brillantes y prometedoras en 2024, porque la estrecha relación de los dos países no sólo se basa en intereses comunes sino también en valores comunes.En un contexto en el que tanto Singapur como Vietnam enfrentan desafíos comunes, especialmente el cambio climático y la transformación digital, los dos países pueden aprender uno del otro y deben cooperar aún más estrechamente, sugirió.En 2024, los dos países encontrarán maneras de desarrollar la cooperación en áreas efectivas, especialmente a través de los parques industriales Vietnam-Singapur (VSIP), y expandirse activamente a otras áreas nuevas de colaboración como créditos de carbono, energía renovable, la atracción de personas talentosas e innovación, así como la economía digital en el marco de la Asociación Economía Verde-Economía Digital, indicó.El embajador consideró la buena cooperación en los mencionados sectores como la base para que los dos países mejoren sus relaciones al nivel de una Asociación Estratégica Integral en el futuro./.