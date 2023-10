Ceremonia de firma de un Memorando de Entendimiento sobre la Cooperación en Comercio, Inversión e Industria entre el Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. (Fuente: Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam)

Buenos Aires (VNA)- Una delegación de cerca de 20 empresas vietnamitas cumplieron hoy su agenda de visita a Colombia y Chile, con el objetivo de acercarse a los mercados de los países de la Alianza del Pacífico (incluidos Chile, Colombia, México y Perú), en particular, y de América Latina, en general.El viaje de ocho días, que forma parte de una serie de eventos efectuados en el marco del Programa Nacional de Promoción Comercial 2023 de Vietnam, constituye el primero de su índole.En Bogotá, se efectuó el seminario sobre la promoción de exportaciones a los países de la Alianza del Pacífico . En su intervención en la inauguración del taller, el viceministro de Industria y Comercio de Vietnam Do Thang Hai enfatizó que la cita abrirá un canal interactivo integral, multidimensional y verdaderamente eficaz para el intercambio de información; y establecerá una red de conexión entre las comunidades empresariales de ambas naciones.Según Thang Hai, Colombia constituye hoy el quinto socio comercial de Vietnam en América Latina y ambas partes aspiran a alcanzar un volumen de negocios comercial bilateral de mil millones de dólares para 2025.Los dos países tienen mucho potencial para convertirse en un punto de tránsito de mercancías y flujos de capital de inversión para las naciones de la región y de todo el mundo.El funcionario expresó su deseo de que Colombia, como miembro activo de la Alianza del Pacífico, sea un puente para que los productos vietnamitas penetren en los países miembros de ese bloque, en particular, y en el mercado latinoamericano, en general.Mientras, Vietnam está dispuesto a abrir la puerta para que los productos colombianos se introduzcan en el mercado de la ASEAN y en la región de Asia y el Pacífico, subrayó.Por su parte, la viceministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Soraya Caro Vargas expresó su satisfacción por el desarrollo positivo de las relaciones comerciales bilaterales en los últimos años, especialmente en el contexto en que ambas partes han estado coordinando y manteniendo el apoyo mutuo en organizaciones internacionales, foros multilaterales y mecanismos de cooperación interregional.Con posterioridad, la delegación empresarial de Vietnam asistió también al Foro Empresarial Vietnam – Chile, celebrado en Santiago de Chile, con la participación de más de 100 empresarios de ambos países.En su intervención en la cita, el embajador vietnamita en ese país suramericano, Pham Truong Giang, reafirmó que las relaciones económicas y comerciales entre Vietnam y Chile en los últimos años se han desarrollado fuertemente y alcanzado resultados positivos. Chile es actualmente el cuarto socio comercial de Vietnam en América Latina -después de Brasil, México y Argentina-; mientras que el país indochino figura hoy como el mayor socio comercial de Chile en la región de la ASEAN.El dipomático añadió que las dos partes disponen aún de mucho espacio para impulsar los lazos de economía, comercio e inversión.En tanto, empresarios chilenos notificaron que los productos vietnamitas se están volviendo cada vez más populares en el mercado de este país suramericano, debido a la buena calidad, la diversidad de diseños y los precios bastante competitivos gracias a los incentivos traídos por el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y Chile (VCFTA) y el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP)./.