Monjes y seguidores asisten a la ceremonia con motivo del D铆a Vesak en el Templo budista nacional de Vietnam (distrito 10, Ciudad Ho Chi Minh). (Foto: VNA)

En julio de 2023, el presidente de Vietnam, Vo Van Thuong , se reuni贸 con el Papa Francisco. (Foto: VNA)

Las iglesias de Hanoi brillan para dar la bienvenida a la Navidad. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- El a帽o 2023 es testigo de muchos acontecimientos importantes que evidencian los aportes positivos de Vietnam a la protecci贸n y promoci贸n de los derechos humanos en general, y la libertad de creencia y religi贸n en particular, a nivel nacional e internacional.El Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas aprob贸 el 3 de abril de 2023 la Resoluci贸n que conmemora el 75o aniversario de la Declaraci贸n Universal de Derechos Humanos y 30 a帽os de la Declaraci贸n y Programa de Acci贸n de Viena, propuesta y redactada por Vietnam.La Resoluci贸n se considera una impronta de Vietnam en la segunda vez que desempe帽aba el papel como miembro del CDH , demostrando la contribuci贸n sustantiva y la responsabilidad del pa铆s indochino en el campo de los derechos humanos.En junio de 2023, una delegaci贸n de la Asamblea Nacional de Vietnam, encabezada por Don Tuan Phong, vicepresidente de la Comisi贸n de Asuntos Exteriores, asisti贸 a la Conferencia Parlamentaria sobre el di谩logo interreligioso celebrada por la Uni贸n Interparlamentaria en Marruecos. Ante el foro interparlamentario de 163 pa铆ses, la delegaci贸n vietnamita inform贸 a amigos internacionales sobre importantes logros en la garant铆a de libertad de creencia y religi贸n; reconoci贸 los aportes de las organizaciones religiosas en los campos de la educaci贸n, salud, el bienestar social y la caridad, a la par de afirmar el papel de los diputados que son dignatarios religiosos en la construcci贸n y desarrollo nacional.Con posterioridad, en julio de 2023, el presidente Vo Van Thuong realiz贸 una visita al Vaticano, en respuesta a una invitaci贸n del Papa Francisco. En esa ocasi贸n, las dos partes aprobaron oficialmente el "Acuerdo sobre el Estatuto del Representante Papal Residente y la Oficina del Representante Papal Residente en Vietnam". En ese texto, se expres贸 la certidumbre de que el Representante Residente de la Santa Sede desempe帽ar谩 las funciones y tareas designadas seg煤n el Estatuto y apoyar谩 a la comunidad cat贸lica vietnamita sobre la base del respeto a la ley y la direcci贸n de "acompa帽ar a la naci贸n", "dignos feligreses y dignos ciudadanos", contribuyendo activamente al desarrollo del pa铆s indochino.Los mencionados logros demuestran los esfuerzos del Partido y el Estado por apoyar la vida de los ciudadanos religiosos, creando as铆 condiciones para que todas las personas disfruten de los derechos socioecon贸micos y culturales, civiles y pol铆ticos de acuerdo con los est谩ndares internacionales, adem谩s de perfeccionar el sistema jur铆dico e implementar directrices y pol铆ticas, con el objetivo de mejorar cada vez m谩s la vida material y espiritual de todos los estratos sociales y garantizar mejor los derechos humanos.Sin embargo, fuerzas hostiles y con mal intenci贸n contin煤an organizando foros o participando en muchos eventos destinados a sabotear Vietnam Un ejemplo reciente es el hecho de que la organizaci贸n Boat People SOS anunci贸 que hab铆a participado y representado a Vietnam en el Foro sobre libertad de religi贸n y creencias, que cont贸 con la participaci贸n de representantes de 36 gobiernos. Cabe destacar que a pesar de que varios casos y acontecimientos han sido informados de forma p煤blica y transparente en los medios de comunicaci贸n nacionales y extranjeros, BPSOS y otros grupos de sabotaje intentan desviar la opini贸n p煤blica hacia una direcci贸n negativa, con el objetivo de ennegrecer la situaci贸n de la religi贸n y las creencias en Vietnam.BPSOS, junto con otras organizaciones extremistas como 鈥淣guoi Thuong vi cong ly鈥(Montagnards defienden la justicia), 鈥淏an Tron da ton giao Viet nam鈥 (Mesa redonda multirreligiosa en Vietnam), 鈥淗oi Thanh tin lanh dang Christ鈥 (Iglesia Evang茅lica de Cristo), aprovechan constantemente cuestiones religiosas y 茅tnicas para llamar a la comunidad internacional a que apoye la secesi贸n, exigiendo el establecimiento de un "estado separado, religi贸n separada" para las minor铆as 茅tnicas en la Altiplanicie Occidental del pa铆s indochino.Despu茅s del ataque terrorista en la provincia altiplana vietnamita de Dak Lak, el 11 de junio de 2023, las mencionadas organizaciones no s贸lo no condenaron el crimen, sino que acusaron descaradamente al gobierno de "incitar a la violencia" y "oprimir a las minor铆as 茅tnicas", con la intenci贸n de socavar la gran unidad nacional en la Altiplanicie Occidental.Al mismo tiempo, esos sujetos justificaron deliberadamente la estratagema de aprovechar el 鈥渄isfraz religioso鈥 para difundir una ideolog铆a nacionalista ego铆sta, conspirando para reunir fuerzas y provocar manifestaciones y disturbios por parte de organizaciones de sabotaje.Durante muchos a帽os, especialmente en 2023, las fuerzas hostiles han intensificado continuamente las actividades de sabotaje relacionadas con los campos de la religi贸n, creencias y etnicidad en Vietnam. Por otro lado, piden a las organizaciones intergubernamentales y a los principales pa铆ses poner a Vietnam en una lista de vigilancia especial sobre la libertad religiosa, presionar e intervenir en los asuntos internos de la naci贸n del Sudeste Asi谩tico, especialmente cuando este pa铆s fue elegido vicepresidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) para el per铆odo 2022-2023 y por segunda vez miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU del per铆odo 2023-2025.A pesar de las crecientes artima帽as de sabotaje de las fuerzas hostiles, Vietnam a煤n ha obtenido logros innegables en los campos de los derechos humanos y la libertad de creencia y religi贸n La pr谩ctica evidencia que en Vietnam no hay distinci贸n entre creencias y religiones, ni contradicciones, ni conflictos entre religiones; y que las personas de diferentes credos y religiones conviven armoniosamente en la comunidad de etnias vietnamitas.En el contexto de la integraci贸n internacional, Vietnam ha tenido m谩s canales oficiales para informar a los amigos del mundo en pos de ayudarlos a comprender mejor la situaci贸n actual de la libertad religiosa. Adem谩s, a trav茅s de mecanismos de cooperaci贸n bilateral, multilateral, regional e internacional, especialmente la ONU, el Estado de Vietnam ha demostrado contribuciones positivas a la lucha por la protecci贸n y el desarrollo de principios y contenidos progresistas sobre la libertad religiosa, a la par de mantener con firmeza la justicia en este campo a nivel nacional e internacional./.聽