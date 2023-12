El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, y el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la República Popular China, Xi Jinping. (Foto: VNA)

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, y el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente de la República Popular China, Xi Jinping, escuchan una introducción al té. (Foto: VNA)

El secretario general Nguyen Phu Trong, creó que el Partido, el Estado y el pueblo de China completarán los objetivos y tareas establecidos por el XX Congreso partidista, alcanzarán con éxito el objetivo de segundo centenario y convertirán a China en una potencia socialista modernizada rica, fuerte, democrática, civilizada, armoniosa y hermosa.Al compartir sobre la situación en Vietnam, el secretario general Nguyen Phu Trong informó que el XIII Congreso Nacional del PCV evaluó que el país nunca ha tenido la misma fortuna, potencial, posición y reputación internacional como hoy día.Subrayó que durante la mitad del mandato del XIII Congreso partidista, en el contexto de dificultades y desafíos más severos y complejos de lo previsto, Vietnam se ha esforzado y logrado resultados importantes e integrales en todos los campos.El secretario general Nguyen Phu Trong comparte los objetivos y la orientación de esforzarse por convertir a Vietnam en un país desarrollado de altos ingresos con orientación socialista para mediados de este siglo, junto con las metas de desarrollo específicas para los años 2025, 2030 y 2045 propuestas en el octavo pleno del PCV.Afirmó que la política exterior coherente del Partido y Estado de Vietnam es la independencia, la autodeterminación, la paz, la amistad, la cooperación y el desarrollo, la diversificación y la multilateralización de las relaciones exteriores, la política de defensa de "4 No" y la integración internacional integral y profunda.Vietnam es un amigo, un socio confiable y un miembro activo y responsable de la comunidad internacional, reafirmó y confirmó que Vietnam considera una máxima prioridad y una opción estratégica al desarrollo de relaciones con China y apoya el fuerte desarrollo del país vecino socialista, en contribución a la causa de la paz y el progreso de la humanidad.El secretario general Nguyen Phu Trong expresó su agradecimiento por la ayuda del pueblo chino a la causa revolucionaria y a la empresa de la construcción del socialismo y el desarrollo del país de Vietnam.A su vez, el secretario general y presidente de China, Xi Jinping , mostró su alegría por visitar nuevamente Vietnam y se sintió conmovido al reunirse de nuevo con el secretario general, Nguyen Phu Trong.Agradeció la respetuosa, cordial y atenta bienvenida del Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam y el secretario general Nguyen Phu Trong a él mismo, a su esposa y a su delegación de alto nivel del Partido y el Estado de China.El secretario general y presidente de China, Xi Jinping, felicitó y destacó los logros alcanzados por Vietnam en casi 40 años de Doi Moi (Renovación), especialmente los importantes y completos resultados en la implementación de la Resolución del XIII Congreso partidista para promover la fuerza integral y mejorar constantemente la influencia y posición internacional.Creó que bajo el liderazgo resistente del PCV, encabezado por el secretario general Nguyen Phu Trong, el Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam lograrán definitivamente el éxito de los principales objetivos y tareas establecidos por el XIII Congreso partidista para crear una premisa importante a la implementación exitosa de las dos metas centenarias identificadas.Xi Jinping afirmó que el Partido, Gobierno y pueblo de China valoran altamente las relaciones con Vietnam, considerando a Vietnam una dirección prioritaria en su diplomacia vecina.China apoya firmemente la causa de Vietnam de construir el socialismo, el desarrollo próspero y el pueblo feliz de Vietnam, confirmó.Xi Jinping reiteró y enfatizó que la reciente visita del secretario general Nguyen Phu Trong a la puerta fronteriza de Huu Nghi (amistad) y la plantación de árboles de la amistad fue para enviar un mensaje de confianza y desarrollo en las relaciones entre las dos Partidos, países y pueblos.En la reunión, las dos partes repasaron el proceso de desarrollo de las relaciones entre los dos partidos y países, y coincidieron en que la amistad tradicional de tanto camaradas como hermanos establecida por los presidentes Ho Chi Minh y Mao Zedong, junto con el cultivo de los líderes predecesores, es el tesoro de los dos pueblos, que necesitan heredarse y promoverse continuamente.Acordaron que en los 15 años transcurridos desde el establecimiento de una asociación de cooperación estratégica integral en 2008 y con el lema "vecindad amistosa, cooperación integral, estabilidad duradera, mirando hacia el futuro" y el espíritu de "buenos vecinos, buenos amigos, buenos camaradas, buenos socios", la cooperación en todos los campos ha logrado muchos avances positivos e integrales y las relaciones entre los dos Partidos y países se están expandiendo y profundizando constantemente.Sobre la base de buenos resultados cooperativos, las dos partes abogaron por construir una Comunidad de compartir el futuro entre Vietnam y China con estratégico significado para la felicidad de los dos pueblos, así como para la paz y el progreso de la humanidad, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y las leyes internacionales, sobre todo, los principios de respeto mutuo, cooperación igualitaria para beneficio mutuo, respeto a la independencia, soberanía e integridad territorial de cada uno y perseverancia en la resolución de desacuerdos por medios pacíficos.De acuerdo con las orientaciones y principios mencionados, los dos dirigentes convinieron fortalecer continuamente la confianza política y mejorar los intercambios entre los altos dirigentes de los dos Partidos y países a través de formas diversas y flexibles, promoviendo el papel rector estratégico de las relaciones partidistas como canal para el desarrollo general de los vínculos bilaterales.Formularon votos por fomentar más sustancialmente la cooperación en materia de defensa y seguridad, convirtiéndose en uno de los pilares de las relaciones bilaterales; impulsar una cooperación económica, comercial y de inversión más sostenible y profunda; fortalecer la educación sobre las relaciones tradicionales entre los dos Partidos y los dos países, promover la construcción de una base social más sólida para las relaciones entre los dos Partidos y países; y robustecer una coordinación multilateral más estrecha en beneficio de los dos países y contribuir positivamente a los intereses comunes de la comunidad internacional.En cuanto a las cuestiones marítimas, los dos líderes intercambiaron profundamente opiniones sinceras y francas, enfatizando la necesidad de controlar mejor y resolver activamente los desacuerdos en el mar para mantener la paz y la estabilidad en el Mar del Este y la región.El secretario general Nguyen Phu Trong propuso a ambas partes implementar percepciones comunes de alto nivel, respetar los intereses legítimos de cada uno, no complicar la situación y resolver las disputas mediante medidas pacíficas apropiadas, conforme a las leyes internacionales, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982, la implementación de la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este (DOC) y la promoción del Código de Conducta en el Mar del Este (COC).En el actual complicado contexto internacional, el secretario general, Nguyen Phu Trong, resulta la importancia de implementar conjuntamente políticas de paz, cooperación y desarrollo, y cumplir las leyes internacionales, respetar la igualdad y los intereses legítimos de cada uno, resolver los desacuerdos por medios pacíficos, sin amenazar ni usar la fuerza en las relaciones internacionales, cooperar para el desarrollo mutuo y coordinar para responder a los desafíos de seguridad tradicional y no tradicional.Por su parte, el secretario general y presidente de China, Xi Jinping, estuvo de acuerdo con la opinión del secretario general Nguyen Phu Trong de que las dos partes dirigen conjuntamente y captan profundamente el espíritu de todo el Partido, el pueblo y los ejércitos de los dos países con mayor determinación para promover el desarrollo firme, estable, sostenible a largo plazo de las relaciones Vietnam-China y más efectiva en un nuevo nivel de asociación de cooperación estratégica integral.Después de las conversaciones, los dos líderes vietnamita y chino vieron y escucharon juntos las presentaciones de 36 acuerdos de cooperación en muchos campos firmados entre los departamentos, ministerios, ramas y localidades de los dos países, demostrando los ricos y completos logros que las dos partes lograron durante esta visita.Esa misma noche, el secretario general Nguyen Phu Trong y su cónyuge, el presidente Vo Van Thuong y su esposa ofrecieron una recepción para dar la bienvenida al secretario general y presidente de China, Xi Jinping, y a su esposa./.