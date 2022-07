Acto de entierro de los restos de 42 mártires (Fuente:VNA)

Long An, Vietnam (VNA) El Comité Popular de la provincia survietnamita de Long An celebró hoy un acto para recibir, conmemorar y enterrar los restos de 42 soldados voluntarios y expertos connacionales fallecidos en Camboya durante las guerras.Con anterioridad, el equipo K73 del Comando militar de Long An encontró los restos de las personas en las provincias camboyanas de SvayRieng, Pailin y BatTamPang en el período de estación seca 2021-2022.Al intervenir en la ceremonia, el vicepresidente del Comité Popular de la localidad vietnamita, Pham Tan Hoa, expresó su profunda gratitud por los grandes sacrificios de los mártires en las guerras de defensa fronteriza, ayudando a Camboya a escapar del régimen genocida del Pol Pot y llevar a cabo la renovación, construcción y defensa de la Patria.La búsqueda, traslado y repatriación de los despojos de los mártires ha contribuido a aliviar el dolor de sus familiares y compatriotas a lo largo del país, reflejando la tradición de "cuando beba agua, recuerda la fuente” del pueblo vietnamita, como contribución a educar a las nuevas generaciones jóvenes sobre el patriotismo, apuntó.Según el Comité Popular de Long An, en los últimos 21 años, el equipo K73 ha encontrado y repatriado un total de dos mil 528 restos de los mártires fallecidos en Camboya ./.