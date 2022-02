Escuela en ciudad vietnamita de Da Nang recibe a niños huérfanos a causa del COVID-19 (Fuente: FPT)

Da Nang, Vietnam (VNA)- La escuela Hy Vong (Esperanza) en ciudad centrovietnamita de Da Nang planea recibir a 300 estudiantes huérfanos en su primer año escolar, según fuentes oficiales.



El centro educativo se construyó en el área urbana de FPT City Da Nang para criar y capacitar a los huérfanos debido a la pandemia del COVID-19.



Durante el tiempo pasado, la escuela revisó la lista de las personas necesitadas y completó los procedimientos para atender a los primeros educandos en su campus en Da Nang.



Se espera que en el primer año académico, el instituto continúe recibiendo a unos mil estudiantes.



La preparación de las instalaciones, el personal y los programas de formación están preparados para satisfacer todas las necesidades en la convivencia y aprendizaje de los menores.

Foto de ilustración (Fuente: FPT)



El director de Proyectos de la escuela Hy Vong, Hoang Quoc Quyen, compartió que el centro no solo es un buen ambiente para que los alumnos estudien y practiquen, sino también un hogar común de amor, intercambio y respeto.



Las estadísticas muestran que la pandemia del COVID-19 ha dejado huérfanos a dos mil 352 niños, principalmente en Ciudad Chi Minh (mil 584) y varias provincias sureñas como Binh Duong (233), Dong Nai (121), Long An (85), Dong Thap (72), Tien Giang (51) y An Giang (35), entre los cuales 73 menores perdieron a ambos progenitores./.

VNA