El primer ministro de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, habla por teléfono con el presidente estadounidense, Donald Trump. (Fuente: VNA)

Washington (VNA)- El periódico estadounidense Inside Trade publicó el artículo titulado “Estados Unidos y Vietnam están trabajando para evitar la imposición de aranceles de la Sección 301”.Según el artículo, las dos partes realizaron conversaciones telefónicas de alto nivel con resultados positivos. La imposición de aranceles no es una buena opción para tanto Vietnam como Estados Unidos, así como la asociación integral bilateral.Inside Trade también informó que el viceprimer ministro y canciller de Vietnam, Pham Binh Minh, mantuvo una conversación telefónica con el secretario de Estado Mike Pompeo.El periódico citó a la información de Vietnam new que en una llamada por teléfono con el ministro de Industria y Comercio de Vietnam, Tran Tuan Anh, el Representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthzer, dijo que todavía está en el proceso de recopilación y análisis de información aún no ha sacado conclusiones.Según el ministro Tran Tuan Anh, la Sección 301 podría tener consecuencias indeseables, dañar las relaciones bilaterales y afectar negativamente a miles de empresas, millones de empleos y consumidores en Vietnam y Estados Unidos En noticias relacionadas, el 7 de enero, más de 150 empresas y 50 asociaciones enviaron una carta conjunta al presidente Donald Trump, solicitando no imponer aranceles de la Sección 301 a los productos vietnamitas.Dijeron que la medida puede obstaculizar la competitividad global de Estados Unidos y las empresas y consumidores estadounidenses por igual en el contexto de la pandemia.Comentaron que Vietnam sigue siendo un gran mercado de exportación de ese país norteamericano y un importante proveedor de materias primas para los fabricantes estadounidenses.Según la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, el valor de las exportaciones textiles de este país a Vietnam aumentó 97 millones de dólares en el periodo 2015-2019, el de calzado también registró un incremento de 170 millones, y el de química, un 62 por ciento, de 824 millones en 1018 a más de mil 100 millones en 2019. Estos son los productos que sufren pérdidas si Estados Unidos impone impuestos a Vietnam. /.