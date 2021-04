Khanh Hoa (VNA)- Representantes de casi 130 turoperadores de Vietnam realizaron un viaje de familiarización a la provincia sureña de Khanh Hoa para explorar los productos turísticos locales.El Departamento provincial de Turismo presentó a las empresas las potencialidades de muchos destinos y productos, incluido el pueblo artesanal Truong Son , el sitio de reliquias Am Chua , el parque forestal Kong , el sitio turístico Hon Tam y el sitio conmemorativo de Gac Ma.En particular, se celebró una reunión para conectar a las mencionadas agencias con las empresas locales en aras de impulsar sus asociaciones.La subjefa del Departamento Nguyen Thi Le Thanh dijo que el sector turístico de Khanh Hoa espera continuar expandiendo la conectividad con las empresas de viajes en todo el país, especialmente en Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh, Can Tho y Da Nang, para atraer así un mayor número de visitantes.Dijo que la provincia tiene planificado un programa de cultura, arte, turismo y deporte con 114 actividades durante todo el año para atraer a los viajeros, especialmente en las vacaciones largas.En 2021, Khanh Hoa tiene como objetivo dar la bienvenida a más de cinco millones de excursionistas, incluidos 1,5 millones de extranjeros, para ingresar 760 millones de dólares./.