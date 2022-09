Hanoi (VNA)- Las Embajadas de Vietnam en Rumania y Hungría realizaron recientemente actividades en respuesta al Día del Idioma Vietnamita en la Comunidad Vietnamita en el Extranjero (8 de septiembre).La Embajada de Vietnam y la Asociación Vietnamita en Rumanía han organizado conjuntamente una exposición con fotografías y documentos sobre la enseñanza y el aprendizaje del vietnamita en Rumanía, con muchos poemas y escritos a mano por los propios estudiantes. Junto a la exhibición, tuvo lugar la ceremonia de presentación del evento "Honrar el idioma vietnamita en la comunidad vietnamita en Rumania".Al intervenir en la ceremonia, Nguyen Hong Lien, vicepresidenta del Club de Mujeres, profesora de vietnamita, informó brevemente a los delegados sobre la enseñanza y el aprendizaje de vietnamita en la comunidad vietnamita en Rumania desde 1999 hasta el presente. A pesar de muchas dificultades y desafíos, generaciones de niños nacidos en el país continúan preservando y promoviendo su lengua materna, conservando así las raíces culturales vietnamitas.A su vez, el embajador Do Duc Thanh afirmó que la embajada prestará gran atención y creará condiciones favorables para la enseñanza y el aprendizaje del vietnamita en el país, trabajará con las agencias nacionales pertinentes, se coordinará con las asociaciones vietnamitas en el país anfitrión, buscará la organización adecuada y enseñará métodos y currículo para promover conjuntamente esta causa, impulsando así la investigación académica.El diplomático expresó su esperanza de que las actividades en reconocimiento al idioma vietnamita se mantengan regularmente, no solo el día 8 de septiembre, y cree que la enseñanza y el aprendizaje del vietnamita en la comunidad vietnamita en Rumania obtendrán más y mejores resultados en el futuro.También en el marco de la ceremonia, el embajador Do Duc Thanh entregó libros de texto vietnamitas para extranjeros y materiales didácticos al representante de la comunidad vietnamita en Rumania.Por su parte, la embajadora vietnamita en Hungría, Nguyen Thi Bich Thao, y otros miembros del personal de la embajada asistieron recientemente a la ceremonia de apertura de un centro de idioma vietnamita en Budapest.En sus palabras en la ceremonia, la embajadora Thao manifestó su satisfacción por los logros de los estudiantes del centro en el aprendizaje de vietnamita durante el año pasado y agradeció el deseo de preservar el idioma vietnamita, el cuidado y entusiasmo de la comunidad docente y del resto de vietnamitas en el país, especialmente la compañía de los padres.Esta es una base importante que ha contribuido al fuerte desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje del idioma vietnamita en Hungría durante los últimos diez años, desde un salón de clases con unos pocos estudiantes hasta ahora, que se ha convertido en un centro con dos instalaciones de enseñanza directa en el Asia Trade Center y en el Thang Long Trade Center, así como con un programa de enseñanza en línea. Cientos de estudiantes completaron cursos de vietnamita y este año escolar comenzó con más de cincuenta estudiantes.La ceremonia de inauguración del Centro del Idioma Vietnamita en Budapest es aún más significativa, ya que es el primer evento que responde al Día del Idioma Vietnamita en Hungría.En la actualidad, hay más de 5,3 millones de vietnamitas en el extranjero que viven en más de 130 países y territorios de todo el mundo. VNA/PCV