Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Singapur (VNA)- El Acuerdo de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea (EVFTA) ha contribuido a promover el intercambio mercantil entre las dos partes y reducir el impacto de la recesión económica, según el periódico singapurense The Business Times.En un artículo publicado recientemente sobre el tema, el diario destacó que en el contexto que la mayoría de los países en el mundo enfrenta la crisis provocada por el COVID-19, Vietnam y el bloque europeo lograron firmar el mencionado tratado, el cual entró en vigor en agosto de 2020.En la etapa de enero a junio de 2021, el comercio bilateral alcanzó 27 mil millones de dólares, un aumento interanual de 18 por ciento, "un logro notable en la coyuntura de la evolución complicada de la epidemia".En su informe de septiembre, el Banco Asiático de Desarrollo (BAD) pronosticó que la economía de Vietnam crecerá un 3,8 por ciento en 2021, por debajo de la cifra dada a conocer por la institución en abril en 6,7 por ciento.Sin embargo, esta previsión de crecimiento sigue estando por encima del nivel promedio de 3,1 por ciento de la región, señaló.El EVFTA, el segundo acuerdo de libre comercio (TLC) que la Unión Europea firma con un país miembro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), después de Singapur, no es el único convenio que ayuda a impulsar el crecimiento de Vietnam.En los últimos años, la nación indochina ha disfrutado de los beneficios de una serie de TLC, sobre todo el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP) y el de Asociación Económica Integral Regional (RCEP), indicó.Sin embargo, los observadores señalan que Vietnam debe hacer más esfuerzos para aprovechar todos los beneficios del EVFTA, considerado el mayor acuerdo comercial en la historia del estado indochino hasta el momento.De acuerdo con The Business Times, Vietnam recibirá una gran ola de comercio en la etapa pospandémica y el BAD pronosticó que la economía del país en 2022 volverá a conseguir un crecimiento de casi 6,5 por ciento, nivel alcanzado en el período antes de la aparición de la epidemia./.